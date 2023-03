La razón por la que siempre queremos tener ruido de fondo

¿Estudias o trabajas escuchando música o prefieres silencio absoluto? Ponerse auriculares o incluso escuchar en voz alta cualquier cosa, aunque no le prestes apenas atención, es lo más habitual. En el trabajo, en el gimnasio, en la calle, en el transporte público, incluso en casa cada vez es más común poner algo de fondo para no estar totalmente en silencio. Tener los oídos ocupados se ha convertido en una especie de norma no escrita y, por ello, se necesita constantemente sonido para funcionar, pero ¿por qué?

Cuáles son las razones para tener ruido de fondo

En muchas ocasiones, escuchar algo de fondo puede llegar a ser beneficioso, por lo que hacer ejercicio o en momentos donde requieres de concentración, escuchar música puede alterar la percepción del cansancio, el esfuerzo y disminuir la fatiga.

No solo es esto, estar permanentemente escuchando algo de fondo puede ser mecanismo para reprimir emociones y pensamientos que quieras evitar. Si la atención está centrada en otros estímulos, como la música o un podcast, evitarás enfrentarte a esas emociones y situaciones que tanto te preocupan.

cascos mujer | Pixabay

No todo son ventajas. Si el método genera alivio al principio, también puede conducir a un círculo vicioso. De hecho, las personas intentan repetirlo con frecuencia para sentirse mejor, sin embargo, debes saber que evitar los pensamientos negativos, no ayuda a gestionarlas. En muchas ocasiones el efecto que se genera es el contrario y reduce la capacidad de pensamiento.

Por lo que aumentará la ansiedad que estabas intentando evitar y jamás la podrás superar. Por ello, se aconseja que de vez en cuando se apague la música, desconectes de las redes sociales y uses métodos más saludables como enfrentarte a los pensamientos y escucharte a ti mismo.