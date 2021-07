¿Por qué la variante Delta del Covid-19 se contagia más rápido?

Apareció por primera vez en la India a finales de 2020, y desde entonces, la variante Delta del Coronavirus se ha convertido en la cepa más extendida del mundo. Los investigadores podrían haber encontrado la razón por la que la Delta es una cepa mucho más fácil de propagar que cualquier otra. Esta variante produce una carga viral 1.000 veces más alta en el momento en el que se detecta el virus por primera vez que las otras cepas de Coronavirus.

Más contagiosa

La estimación de que esta cepa es más contagiosa se llevó a cabo a través de un estudio en China impulsado por el epidemiólogo Jing Lu en el que se analizó la carga vírica de 62 personas que fueron algunas de las primeras que se contagiaron de la variante Delta en el país asiático. Una vez superada la enfermedad, los investigadores compararon los patrones de infección de dichos participantes con los de otras 62 personas que habían contraído la cepa original del Covid-19.

Los primeros resultados que se obtuvieron fueron que la cepa Delta se replica mucho más rápido. En aquellas personas contagiadas con esta variante, el virus se detectó cuatro días después de la exposición, mientras que quienes se contagiaron de la cepa original, el virus se detectó en una media de seis días. Además, en los afectados con la variante Delta se encontraron cargas virales hasta 1.200 veces superiores que quienes fueron contagiados por la original.

Por tanto, la combinación de un elevado número de carga vírica junto con un corto periodo de incubación, da como resultado una mayor transmisibilidad de la variante Delta. Además, la corta incubación, que como se ha mencionado, ahora parece ser de cuatro días, dificulta el rastreo especialmente en aquellos países en los que se rastrea a los contactos de cada infectado y se les obliga a realizar cuarentena.

¿Causa una enfermedad más grave?

Ya se ha considerado que la variante Delta es más contagiosa que la original, pero existen otras cuestiones que aún no tienen respuesta. Concretamente, todavía no se conoce si causa una enfermedad más grave que el COVID-19 original ni hasta qué punto puede llegar a evadir el sistema inmunitario.

¿Son efectivas las vacunas?

Por otro lado, en cuanto a la preocupación por la efectividad de las vacunas respecto a la variante Delta, el Ministerio de Sanidad de España ha notificado que esta cepa presenta una “leve disminución de la efectividad vacunal”. Un estudio realizado en Reino Unido y publicado en 'The New England Journal of Medicine' también ha señalado que en concreto la vacuna Pfizer, brinda hasta un 88% de efectividad para prevenir la Covid ante contagiados por la variante Delta. Sin embargo, estos datos contrastan con los ofrecidos por un estudio Israelí publicado en el periódico 'Times of Israel', donde se asegura que la vacuna Pfizer solo ofrece un 39% de efectividad frente a la variante delta.

Para resolver todas estas incógnitas habrá que esperar a que los investigadores analicen poblaciones más amplias y casos de personas infectadas tanto con esta variante como con otras.

La cepa denominada Delta del COVID-19, ya representa más de tres cuartas partes de los infectados en coronavirus, con presencia en 124 países. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante Delta suplantará a las demás cepas y se convertirá en la predominante en todo el mundo en los próximos meses.

