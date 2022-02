¿Qué tipo de mascarilla usas? Esto es lo que tardamos en contagiarnos con cada una

La mascarilla es ese accesorio que nos ha acompañado desde que se inició la pandemia de COVID-19. Junto con otras normas, como el lavado de manos o la distancia interpersonal, es una de las medidas más popularizadas.

Para saber qué mascarilla protege más cuando estamos con un contagiado, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, ACGIH, en colaboración con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, se han basado en varios estudios previos.

La primera investigación es de Lisa M Brosseau y Margaret Sietsema y habla sobre la poca protección de las mascarillas de tela. Otro de los estudios utilizados, de William G. Lindsley, investigó el rendimiento de las mascarillas faciales en comparación con otros dispositivos mediante la creación de un maniquí que tosía. El mismo ingeniero biomédico, Lindsley, también hizo otra comparativa al respecto.

Ir sin mascarilla o utilizarlas de tela

Obviamente, no llevar mascarilla es lo que más riesgo conlleva a la hora de contagiarse. Según la ACGIH, estando 15 minutos en contacto y sin mascarilla ambas personas con alguien contagiado ya es suficiente tiempo como para infectarse de coronavirus.

La siguiente protección más liviana es la mascarilla de tela. Estos elementos de protección tienen, según la asociación científica, se puede filtrar hasta un 75 % de las partículas que exhalamos o inhalamos. Por esta razón, la ACGIH recomienda limitar el tiempo de uso de estas mascarillas, así como tener en cuenta la distancia interpersonal. En cuanto a los tiempos de contagio, esta asociación estima que, entre dos personas con este tipo de mascarillas, el tiempo de contagio es de 27 minutos. Sin embargo, si una de las personas no lleva esta protección, el tiempo se reduce a 20 minutos.

La efectividad de las mascarillas quirúrgicas o FFP2

Por otro lado, las mascarillas quirúrgicas son las más populares, cómodas y baratas a la hora de comprarlas. Estos productos ofrecen protección pero de cara a otras personas, no al individuo que la lleva puesta. Asimismo, estas mascarillas no se ajustan tanto a la cara de las personas, por lo que se puede filtrar hasta el 50 % de las partículas que expulsamos. Al estar en contacto con alguien contagiado, el tiempo de infección va de 30 a 60 minutos, dependiendo si la persona infectada lleva mascarilla o no.

Por último, en el caso de las mascarillas FFP2, estas son las que más protección ofrecen tanto a las personas que la llevan como a las que rodean. En comparación con las mascarillas quirúrgicas o de tela, estas protegen y solo dejan filtrar el 10 % al interior de la misma. Además, al ajustarse más al rostro no se producen tantas fugas o entrada de partículas nocivas al sistema respiratorio.

Si una persona porta una mascarilla FFP2 y se encuentra con otra que está contagiada y sin ella, podrán transcurrir hasta dos horas y media hasta que la persona sana se infecte. En el caso de llevar ambos este tipo de protección individual, el tiempo de contagio se extiende hasta 25 horas.

