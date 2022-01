El adolescente Jorge Rey se hizo famoso el año pasado por predecir la gran nevada que azotó a toda España, que fue bautizada como Filomena. Hace un año, Filomena se convirtió en una catástrofe por los múltiples destrozos que ocasionó el frío, la nieve y el viento que la acompañaban, llegando a dejar incluso víctimas mortales.

Con tan solo 14 años, Jorge anunció el temporal basándose en el método de las cabañuelas. Este sistema le ha ayudado a predecir de nuevo este año cuándo será la primera nevada. De ser así, esta predicción permitirá prepararse para su llegada evitando los mismos desastres que causó Filomena, aunque los meteorólogos dudan que vaya a ocurrir lo mismo, por lo menos no durante este mes. Pero, ¿Qué es el método de las cabañuelas?

En qué consiste el método de las cabañuelas

Este sistema de predicción se lleva utilizando desde hace miles de años. Para ello, se observan los vientos, las nubes, las mareas e incluso el comportamiento de los animales. Las cabañuelas son tradicionales del mundo rural, de agricultores y pastores cuyas vidas estaban marcadas por la meteorología. Actualmente, este método se sigue utilizando, sobre todo en el centro y sur de España, aunque en el norte se utiliza un sistema similar llamado “témporas”.

El método se basa en las pistas que da la naturaleza en un tiempo concreto, exactamente del 1 al 24 de agosto. Pero además, dentro de este periodo de tiempo, se hace una división de dos tramos. El primero comprende la primera quincena de agosto, del 1 al 13, que hará referencia a su vez al tiempo de los primeros quince días de cada mes del año. El segundo tramo está comprendido en la segunda quincena, del 13 al 24 de agosto, y sirve para pronosticar qué ocurrirá en los últimos quince días de todos los meses.

Por tanto, cada día de agosto corresponde a un mes del año siguiente, es decir, el día 1 corresponde a enero, el 2 a febrero y así hasta el día 12 que es diciembre. A partir del día 13, la cuenta funciona a la inversa, empezando otra vez por diciembre, el 14 noviembre, hasta llegar al 24 que sería enero de nuevo.

¿Se repetirá Filomena, según las cabañuelas?

Jorge Rey ha vuelto a pronosticar una borrasca similar a Filomena para finales de enero. De nuevo, utilizando el método de las cabañuelas, avisa de que podría repetirse un nuevo episodio protagonizado por nevadas intensas y frío.

Para la primera quincena de este mes, avanza que habrá fuertes rachas de viento, lluvias y descenso de las temperaturas en Ávila, León y Burgos, cuya predicción ha acertado sobre todo en esta última provincia.

Siguiendo el método de las cabañuelas y analizando la posición de la luna, Rey ha puesto fecha a la que cree que será la siguiente Filomena, señalando el 24 de enero como día clave.

Aunque el año pasado estuvo muy acertado con su pronóstico, lo cierto es que la ciencia no le apoya en esta ocasión. Basándose en evidencias científicas, la posibilidad de una nevada del calibre de Filomena no parece que vaya a cumplirse. Los meteorólogos señalan que no estamos en el momento más frío del año ni tampoco se prevé una ola de frío en los próximos días. De hecho, los expertos apuntan que el método de las cabañuelas no está ligado a la ciencia y que, si acierta, lo hace de manera casual, ya que hay que tener en cuenta que es un sistema que carece de toda rigurosidad científica.

