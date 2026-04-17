¿Qué pasaría si un agujero negro entrara en nuestro sistema solar?

Según la NASA, un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Y es precisamente la gravedad lo primero que notaríamos si uno de estos objetos astronómicos se acercar o entrara a nuestro sistema solar.

Para ello tendría que atravesar la nube de Oort, es una zona llena de cometas y hielo que rodea nuestro sistema, la gravedad del agujero negro haría que los cometas de esta zona automáticamente fueran lanzados como proyectiles sin ningún tipo de dirección hacía todos los planetas, entre ellos la Tierra, por lo que se viviría como una especie de ataque masivo, una lluvia apocalíptica de cometas que podrían destruir el propio planeta antes de que el agujero negro se acercara más incluso.

Por otro lado, las órbitas de los planetas quedarían completamente alteradas, dejaría de orbitar el Sol y los planetas podrían ser lanzados debido a la gravedad en diferentes direcciones, desde ir directos hacia el mismo Sol o salir disparados hacia el vacío del espacio.

Por si todo esto no fuera suficiente, además si el agujero negro se acercara a algún planeta se daría el fenómeno que los científicos llaman espaguetización. La gravedad sería tan brutalmente distinta entre un lado del planeta y el otro, que este se estiraría como un fideo gigante hasta desintegrarlo por completo.

Vista polarizada del agujero negro supermasivo Sagitario A* del centro de la Vía Láctea | Sinc

No obstante, quizá lo más curioso es que pese a su nombre si consiguiéramos verlo no sería una mancha negra sino una distorsión de la luz, como un cristal deformando el universo.

Y aunque todo lo que podría pasar suena bastante atemorizante, por fortuna el agujero negro más cercano a nuestro Sistema Solar se encuentra de momento a 1.500 años luz de distancia.