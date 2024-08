Por qué una ola de calor en Reino Unido es peor que en otro país

No hay ninguna duda de que el calor es realmente insoportable en cualquier parte del mundo. Este verano ya se han vivido varias olas de calor y las altas temperaturas parecen no dar tregua. Para intentar lidiar con ellas, hace unos días te dimos un pequeño consejo. Pero, ¿sabías que en unos países las olas de calor son peores que en otros?

Los expertos en climatología Hannah Cloke y Matthew Patterson han explicado que existe un motivo científico por el que en Reino Unido las altas temperaturas afectan más que en otro país, en unas declaraciones a BBC Science Focus. "32ºC es mucho más caluroso de lo normal en julio en Inglaterra, pero bastante habitual, por ejemplo, en Nueva York", indica Cloke.

Por su parte, Patterson añade: "El clima del Reino Unido es relativamente húmedo en comparación con el de muchos otros países europeos, debido a su proximidad al océano y a los vientos predominantes del suroeste, que traen el aire húmedo del mar a la tierra".

Esa humedad repercute gravemente en la sudoración. Explica que sudar te enfría, pero el ambiente húmedo de Reino Unido dificulta en gran medida ese proceso.

Sin embargo, el factor más importante en cuanto a esa dificultad para soportar el calor se encuentra en el diseño de las casas. Indica que la mayoría de viviendas en Reino Unido no tienen aire acondicionado porque no es necesario en casi ningún momento del año. No obstante, en estos días en los que las temperaturas son más elevadas sí que sería útil.

Por su parte, la mayoría de las casas británicas fueron construidas antes de 1900, por lo que no se tuvo en cuenta el cambio climático ni las olas de calor en su diseño. Sin embargo, en el resto de países europeos sí se suelen encontrar en las viviendas contraventanas exteriores que evitan parte de la entrada del calor al interior.

"Están construidas para que entre la luz del sol, lo que puede provocar una importante acumulación de calor durante el día", añade Patterson en referencia a las casas inglesas.

"Como sociedad, muchos de nosotros no estamos preparados para soportar temperaturas más altas, y en el futuro sólo veremos más días y noches calurosos, y rachas de calor más largas e intensas en el Reino Unido, como consecuencia del cambio climático", concluye Cloke.