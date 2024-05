¿Qué ha ocurrido con Scartett Johansson, su voz y ChatGPT?

Hace unas semanas anunciábamos el lanzamiento de GPT-4o, una nueva generación de ChatGPT que mejora muchos aspectos esenciales y es más inteligente que nunca.

Una de las cosas que incluye esta nueva inteligencia es asistencia por voz. Para ello, la compañía ofrecía a sus usuarios cinco voces entre las que elegir, y una de ellas ha llamado la atención por su similitud con la de la conocida actriz Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson | Getty

Al parecer, en septiembre de 2022 OpenAI se acercó a ella para ofrecerle trabajar con la empresa creando una voz sintética como la suya. Sin embargo, la actriz declinó la propuesta, pero tras la presentación de GPT-4o se pudo comprobar que una de esas cinco voces que mencionábamos, llamada "Sky", sonaba sospechosamente similar a la de Johansson.

Esto no le ha gustado nada a la actriz y ha decidido emprender medidas legales contra la empresa. "Cuando escuché la demo publicada, me sorprendió, me enfadó y me quedé en shock de que el señor Altman (director ejecutivo de OpenAI) hiciera una voz que sonaba tan extrañamente similar a la mía, tanto que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia", dijo Johansson en un comunicado.

La actriz ha pedido a la empresa una explicación detallada sobre cómo se creó la voz "Sky" y pide "claridad absoluta" para este tipo de preguntas justo en medio de preocupaciones crecientes sobre la facilidad cada vez mayor para generar deepfakes de voz.

OpenAI ha eliminado la voz

Como consecuencia, OpenAI ha eliminado la voz, pero también ha explicado que trabaja con varios actores de voz profesionales para crear cada una de las voces de ChatGPT: Breeze, Cove, Juniper, Ember y Sky.

Al parecer, y tal y como explica la empresa, esta última se creó basándose en la voz natural de una actriz profesional y no buscaba parecerse a la de Johansson: "La voz de Sky no es la de Scarlett Johansson y nunca hubo la intención de que se pareciera a la de ella. Seleccionamos a la actriz de doblaje detrás de la voz de Sky antes de contactar con la señora Johansson. Por respeto a la señora Johansson, hemos dejado de usar la voz de Sky en nuestros productos. Lamentamos no habernos comunicado mejor con Johansson", explicaron.