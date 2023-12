¿Por qué hay que ir en ayunas para hacernos una analítica?

Cuando visitamos al médico, ya sea por control rutinario o para solucionar un malestar o dolencia en el cuerpo que no sabemos a qué se debe, este suele pedirnos que nos realicemos una analítica de sangre. La mayoría de las veces, nos recomiendan que acudamos al análisis en ayunas y mucha gente se pregunta si es realmente necesario tomar esta medida.

La realidad es que los alimentos que ingerimos sí que afectan a la sangre. En el momento en que comemos o bebemos cualquier alimento que no sea agua, los valores en nuestra sangre varían. En concreto es el caso del colesterol y la glucosa puesto que la sangre absorbe azúcares, proteínas y otros nutrientes que pueden llevar a un diagnóstico incorrecto.

Análisis de sangre | iStock

Si estamos en un pico alto de azúcar, los valores de la analítica no serán los correctos. En función de lo que se quiera detectar en la prueba, el ayuno deberá ser de mayor o menor duración. Para la anemia o la intolerancia lactosa, será de hasta 12 horas y para medir la glucosa será suficiente con 8 horas.

Otros valores que se pueden medir en sangreno se ven afectados si estamos o no en ayunas, son por ejemplo los anticuerpos, que no varían hayamos desayunado o no. Por lo tanto, hay ocasiones en las que el médico nos permitirá no ayunar, tanto por seguridad como porque los alimentos injeridos no influyen en los valores buscados.