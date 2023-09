¿Por qué hay personas que recuerdan lo que sueñan y otras no?

¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos despertado en mitad de noche acordándonos de lo que acabábamos de soñar y cuando ha llegado el día y hemos ido a contarlo por ahí no lo recordábamos bien? Seguro que a todos nos ha ocurrido alguna vez y es que hay personas que tienen mucha facilidad para recordar los sueños pero, sin embargo, también hay a quienes les cuesta más trabajo. De hecho, estas últimas piensan que nunca sueñan porque rara es la vez que se acuerdan.

Un estudio de 2015 aseguraba que 1 de cada 250 personas no logra recordar sus sueños. Durante mucho tiempo, expertos han estado investigando sobre ello ya que no sabían por qué hay personas que recuerdan los sueños y otras que no. Han habido muchas hipótesis, pero sin seguridad alguna. Incluso llegaron a pensar que recordar un sueño o no dependía de la personalidad de cada individuo.

Actualmente, ya existe mucha más información al respecto. Se ha descubierto que las personas que recuerdan los sueños lo hacen porque su cerebro está más atento a los estímulos externos mientras duerme. En otras palabras, aquellos que tienen el sueño más ligero y se despiertan más veces en la noche son quienes recuerdan con mayor facilidad los sueños.

En 2014, un equipo de científicos del Centro de Investigación en Neurociencias de Lyon llevó a cabo un estudio en el que participaron 41 voluntarios, de los cuales 21 se declararon como personas que recuerdan los sueños, con una media de 5,2 sueños recordados a la semana. En cambio, para los 20 restantes, la media era muchísimo más baja, de unos 2 sueños al mes.

Todos ellos se sometieron a una tomografía por emisión de positrones, una técnica de imagen que permite ver qué regiones cerebrales están activas en cada momento, por lo que se les realizó mientras dormían. Así, se vio que los que tienden a recordar los sueños tienen una mayor actividad en una región cerebral conocida como unión temporo-parietal. Esta se encarga, entre otras cosas, de proporcionar orientación y atención hacia estímulos externos. Por lo tanto, las personas que la tienen más activa tienden a tener un sueño más ligero.

En 2017, otro estudio confirmó que las personas que describen un sueño menos profundo también tienden a recordar más lo que sueñan. En definitiva, si tendemos a estar más atentos a lo que nos rodea y nos despertamos con más facilidad, será más fácil recordar.