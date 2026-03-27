Si tienes gato, seguro que lo has visto más de una vez: se acerca al cuenco, mira el agua… y en lugar de beber, mete la pata dentro. A veces incluso la usa como si fuera una cucharilla. Puede parecer una manía absurda o una simple trastada, pero en realidad este gesto tiene bastante sentido desde el punto de vista felino.

Una de las razones principales tiene que ver con los bigotes. Los gatos son extremadamente sensibles en esa zona, y meter la cabeza en un cuenco profundo puede resultarles incómodo si los bigotes rozan los bordes. Usar la pata les permite comprobar la profundidad o beber sin sentir esa molestia.

También entra en juego la sensación de seguridad. Al bajar la cabeza dentro del cuenco, el gato pierde parte de la visión de su entorno. En casas con varios animales o si el cuenco está pegado a una pared, eso puede hacer que se sienta vulnerable. Con la pata, controla mejor lo que pasa a su alrededor.

Otro motivo es más instintivo: al tocar el agua, se crean pequeñas ondas. A muchos gatos les atrae el agua en movimiento, ya que evolutivamente se asocia a fuentes más limpias que el agua estancada. Y sí, en algunos casos también es puro entretenimiento.

Por qué los gatos tocan el agua con la pata antes de beber | TecnoXplora

Salvo situaciones muy concretas, este comportamiento es normal. Raro, sí. Pero totalmente felino.

Además, este comportamiento también refleja hasta qué punto los gatos adaptan su entorno a sus propias necesidades, incluso en algo tan cotidiano como beber agua. Lejos de ser animales "caprichosos", muchos de estos gestos responden a una lógica interna muy afinada, en la que prima la comodidad, la seguridad y la estimulación. Lo que para un humano puede parecer innecesario, para el gato es una forma de interactuar con su entorno de manera más controlada.

Por otro lado, este tipo de conductas también nos recuerda que la domesticación no ha borrado del todo sus instintos más básicos. Aunque vivan en casa, los gatos siguen conservando comportamientos heredados de sus ancestros, adaptándolos a un contexto moderno. Entender estos pequeños detalles no solo ayuda a interpretar mejor su conducta, sino que también permite mejorar su bienestar, ajustando aspectos tan simples como el tipo de cuenco o su ubicación.