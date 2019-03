¿Qué es el síndrome del vestuario? Puede que en realidad no la tengas tan pequeña

El 2 de marzo, el millonario Ehud Arye Laniado, magnate del diamante, falleció en quirófano durante una operación de alargamiento de pene. Este hombre de 65 años posiblemente sufriera “el síndrome de vestuario”, lo que los médicos denominan “trastorno dismórfico corporal”. Esta patología consiste en una autopercepción errónea del cuerpo o de una parte de él con origen psicológico. Lo que le ocurría a este empresario belga era que, debido a la presión social que genera la estética cultural actual, percibía su miembro mucho más pequeño de lo que realmente era.

Este problema es mucho más común de lo que se cree. En España la media del tamaño del pene es de 13.85 cm, situándose en el puesto 82 del ranking mundial según un estudio realizado por la Universidad de Ulster (Irlanda del Norte). Esta media no es para tirar cohetes, pero NO quiere decir que la mayoría de españoles necesite un alargamiento de pene.

La faloplastia, cirugía alargamiento de pene, sólo debe realizarse en pacientes que sufren microfalosomía. Esta patología, vulgarmente conocida como micropene, se da en hombres cuyo genital erecto no supera los 6 centímetros. Al igual que este magnate del diamante, muchos hombres deciden pasar por quirófano sin necesitarlo realmente. Sólo el 10% de los pacientes que acuden a las consultas españolas solicitando un alargamiento de pene sufre de microfalomasia.

El síndrome de vestuario rebasa las consecuencias psicológicas. Por supuesto, genera frustración y contribuye a bajar la autoestima, pero teniendo en cuenta los riesgos de pasar por quirófano, los hombres se exponen a la disfunción eréctil o incluso a morir en quirófano.

La solución que propone el Instituto de Medicina Sexual no es otra que tratar de librarse de la presión social: los problemas, en la mayoría delos casos, se encuentran en la cabeza y no en la longitud del miembro. Es necesario quererse a uno mismo y recordar que, como ha demostrado la ciencia, el tamaño no importa.

