Qué es el efecto overview, el fenómeno que cambia la forma de ver la Tierra desde el espacio

Ver la Tierra desde el espacio puede provocar una experiencia psicológica conocida como efecto overview (o efecto perspectiva). Este fenómeno fue descrito por primera vez por astronautas que, al observar nuestro planeta desde la órbita, sintieron una profunda sensación de asombro, conexión y fragilidad. Desde esa perspectiva, desaparecen las fronteras y la Tierra se percibe como un único hogar compartido.

Aunque no se trata de una enfermedad ni de un trastorno, diversos estudios han analizado este efecto y sugieren que puede generar cambios duraderos en la forma de pensar de quienes lo experimentan. Muchos astronautas afirman que, tras contemplar la Tierra desde el espacio, desarrollaron una mayor conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y la necesidad de cooperación entre países para afrontar los desafíos globales.