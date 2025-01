¿Qué día rendimos menos en el trabajo?

Seguro que has notado que hay días en el trabajo en los que tu productividad es mucho menor. Esto se debe a que no todos los días de la semana son iguales y menos en cuanto a productividad. Pero si que hay un consenso en cuánto a qué día es el menos productivo.

Según el estudio Examining workweek variations in computer usage patterns: An application of ergonomic monitoring software, publicado en la revista Plos One y liderado por Taehyun Roh, tras recopilar datos durante 2 años de casi 800 empleados, se pudo observar que el día menos productivo es el viernes debido al cansancio acumulado de toda la semana.

Qué es la sisifemia y cómo afecta al trabajo | Pexels

Este estudio se realizó mediante el software RSIGuard, mediante el cual se median las palabras escritas, los errores topográficos, los clics que se hacían... Y a través de esto se pudo observar que los viernes las palabras escritas disminuyen un 19,1%, los errores tipográficos disminuyen un 1,65%. Viendo con ello que estos días había una menor precisión y concentración. Además de esto, la actividad frente a los ordenadores también se ve afectada, disminuyendo significativamente debido a la fatiga y la falta de motivación hacia el final de la semana.

Los investigadores explican que el estrés suele alcanzar sus puntos más altos al inicio de la semana, pero el agotamiento según avanzan los días supera la capacidad de recuperación, haciendo que el rendimiento cognitivo se vea afectado.

Para intentar combatir esta caída significante es muy importante organizarse para dejarse las tareas menos exigentes para los viernes y asegurarse de tomar pausas regulares. Reconocer este patrón puede ayudarte a manejar mejor los viernes y poder terminar la semana laboral de la forma más eficiente.