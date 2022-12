En qué consiste la sensibilidad química múltiple

¿Tienes sensibilidad a los olores, astenia o dolores de cabeza? Posiblemente padezcas de sensibilidad química múltiple. No te preocupes, porque, aunque es un trastorno, en la mayoría de las personas no supone ningún problema. Sin embargo, existen otros síntomas que afectan a los órganos vitales, por lo que debes tener precaución y estar atento. A continuación, te explicamos en qué consiste este trastorno y cuáles son los síntomas más comunes.

El trastorno de sensibilidad química múltiple también se conoce como intolerancia ambiental y leopática. Se trata de una serie de síntomas de hipersensibilidad asociados a la inhalación de algunas sustancias químicas o a la exposición a múltiples agentes ambientales contaminantes, alimentos o medicamentos de bajas dosis.

Mujer con dolor de cabeza en la oficina. | Pexels

Aunque normalmente no supone ningún problema para las personas, es un trastorno que se desarrolla de manera progresiva y que produce una gran variedad de síntomas. Comienza con un incremento de sensibilidad en los olores, astenia, tos seca, boca seca, picor de garganta, afonía, dolor torácico, dolores de cabeza e irritación de la piel y posteriormente, se desarrollan otros síntomas más graves y comunes como la inflamación de órganos vitales, problemas de autoinmunidad o síntomas psiquiátricos.

Sin embargo, los expertos desconocen el origen de este problema. Además, su diagnóstico no es fácil, ya que no existen marcadores biológicos específicos. Por ahora, no existe ningún tratamiento para este síndrome, sin embargo, los expertos recomiendan evitar exponerse a elementos contaminantes.

Según un estudio realizado por Stella de Ben y otros autores, lo único que se sabe es que afecta más a mujeres que a hombres de edad comprendida entre los 40 y 50 años y de un nivel económico - cultural medio y alto. Eso sí, si ves que el problema persiste dirígete a tu médico, coméntale los síntomas que estás teniendo y recibe ayuda profesional.