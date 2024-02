¿Por qué las cicatrices no se ensucian?

Las cicatrices son marcas de forma permanente que aparecen en el sitio donde tuvimos una herida, pero ¿has notado que las cicatrices nunca se ensucian? Te contamos por qué.

Cuando sufrimos algún percance que nos deja una herida, el cuerpo manda un coágulo de sangre para poder cerrarla y restaurar el tejido que se ha perdido con lo que queda una especie de parche permanente en la piel. De acuerdo con el Instituto Médico Cleveland Clinic, cuando la piel se daña tiene la capacidad de regenerarse así misma mediante tejido cicatricial, compuesto de una proteína llamada colágeno.

La función principal de la cicatriz en el cuerpo es proteger la piel expuesta durante su proceso de cicatrización. Cuando se desarrolla una cicatriz, las fibras de colágeno reparan la piel, una vez que se cierra la herida, la cicatriz ayuda a fortalecer la piel, así como el tejido dañado. Estas suelen ser más gruesas que el resto de la piel y tener un color más rosado o brillante que el resto y, además, nunca se ensucian.

Según un artículo publicado por el National Library of Medicine, este tipo de tejido no posee glándulas sudoríparas ni folículos pilosos, por lo tanto, ni el polvo o suciedad pueden adherirse a ellas. Es decir, la piel que vemos en las cicatrices no es como el resto de la piel normal.

Como mencionábamos, en estas no hay glándulas sudoríparas, así que en esa zona la piel no va a estar húmeda porque no genera sudor y por ello el polvo no se va a quedar pegado como en el resto de la piel.

Esto no quiere decir que podamos ensuciar la cicatriz, pues generalmente cuando una herida se encuentra en proceso de restauración la piel nueva que se está regenerando puede ser sensible a infecciones, ya que tampoco cuenta con tantas células de defensa como la piel antigua.