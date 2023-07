En qué casos se pueden revertir los signos de envejecimiento

Todos antes o después vamos envejeciendo y no podemos evitarlo. Con el paso de los años, nuestra edad biológica va avanzando, es decir, la salud de nuestros tejidos y células se va reduciendo y perdiendo esa firmeza y fuerza. Pero ¿se puede evitar de alguna manera el empeoramiento celular y rejuvenecer de forma natural?

¿Se puede evitar el envejecimiento?

El estrés al que podemos estar sometidos, por circunstancias y actividades de nuestra vida tanto personal como profesional, puede reflejar y acentuar los signos del envejecimiento. Sin embargo, se ha demostrado que cuando el estrés se alivia durante un periodo breve de tiempo, puede revertir el envejecimiento producido en el interior de nuestras células. Así lo señala el estudio 'Biological age is increased by stress and restored upon recovery' publicado en la revista 'Cell Metabolism'.

Para poder analizar nuestra edad biológica, aparte de diferentes indicadores corporales externos como las arrugas o canas que se producen con el paso del tiempo. Se utilizan distintos biomarcadores (sustancias utilizadas para medir el estado biológico), uno de los más empleados es la metilación del ADN (este fenómeno se produce con la división celular, favoreciendo el desarrollo de nuevas células). Cuando este indicador molecular aumenta, se producen varios procesos corporales amplificados por el estrés. Cuando ese estímulo estresante desaparece, los niveles de metilación vuelven a su estado normal.

No se trata de un proceso rápido que permite rejuvenecer de manera alarmante, ni de forma milagrosa. Cuanto mayor sea el estímulo estresante y su duración provocará un mayor efecto sobre nuestro organismo, y la capacidad de recuperación y nuestra edad biológica será diferente. Aunque no es un rejuvenecimiento como el que prometen las cremas antiarrugas, sí que nos mantendrán mucho más sanos y repercutirá mucho más en nuestra salud que algunos de estos productos.