Qué es el arcoíris blanco: cuando la niebla transforma la luz en un arco casi invisible

¿Alguna vez has visto un arcoíris blanco? Sí, existe. También conocido como arco de niebla, es un fenómeno atmosférico poco común que surge bajo condiciones muy concretas, cuando en el aire hay niebla o partículas extremadamente finas.

En un arcoíris tradicional, la luz del Sol atraviesa gotas de agua, se desvía, rebota en su interior y se separa en los distintos colores. Sin embargo, en este caso lo importante es el tamaño de las gotas.

En la niebla, estas son diminutas, casi microscópicas. Esto hace que predomine la difracción de la luz en lugar de la refracción. Como resultado, los colores no se separan con claridad, sino que se superponen y se diluyen, creando una banda blanquecina en el cielo.

A diferencia del arcoíris clásico, el arcoíris blanco tiene bordes difusos y una forma más ancha. En ocasiones pueden apreciarse ligeros matices rojizos en el exterior y azulados en el interior, aunque suelen pasar desapercibidos.

Para poder observarlo, lo ideal es buscar zonas con niebla fina, vapor de agua (como el que se genera en cascadas o fuentes) y con el Sol bajo en el horizonte. Colocarse de espaldas al Sol y mirar hacia la zona con partículas en suspensión aumenta las probabilidades de detectarlo.

Más allá de su rareza, este fenómeno tiene interés científico. Su observación permite a los expertos estudiar cómo interactúa la luz con aerosoles y micropartículas, así como comprender mejor aspectos relacionados con la humedad y la visibilidad.