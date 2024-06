¿Por qué algunas personas estornudan muy fuerte?

El estornudo, aunque a menudo es visto como una reacción simple y común, puede variar en intensidad de una persona a otra. La fuerza del estornudo puede variar debido a una combinación de factores mentales, físicos y fisiológicos individuales.

Los estornudos son un acto reflejo convulsivo que expulsa aire de los pulmones a través de la nariz y la boca. Este mecanismo se activa cuando partículas extrañas irritan la mucosa nasal, lo que provoca la expulsión de estas partículas a una velocidad que puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora.

El primer factor que determina nuestro estornudo es nuestra personalidad y rasgos individuales. Nos demos cuenta o no, nuestra personalidad es clave para realizar un estornudo contenido o uno que no lo sea. Por esta razón algunas personas no estornudan de la misma manera en público que en privado.

Una chica a punto de estornudar. | iStock

Por otro lado, un factor importante también es la capacidad pulmonar y el tamaño de la inhalación previa al estornudo. Más aire produce un estornudo más grande. De la misma forma, algunas personas tienen músculos respiratorios más fuertes que otras, lo que puede llevar a estornudos más potentes. Estos músculos pueden generar una mayor fuerza de expulsión de aire durante el estornudo.

Además, las diferencias en el tamaño y la forma de las vías respiratorias pueden influir en la intensidad del estornudo. Las personas con vías respiratorias más anchas pueden expulsar el aire con más fuerza, lo que resulta en un estornudo más potente.

Sea fuerte o no, nunca debes intentar contener el estornudo. La intensidad de la presión es inmensa, hasta el punto de que puede provocar daños en los vasos sanguíneos o roturas de tímpano, además de deteriorar la capacidad nasal con el tiempo entre otras cosas.