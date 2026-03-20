Primavera 2026: esta es la previsión meteorológica según los expertos

Oficialmente, damos la bienvenida a la primavera. Hace apenas unas horas, a las 10:02 (hora peninsular) el invierno ha dicho adiós para dejar paso a esta nueva estación. Esta se extenderá durante 92 días y 18 horas, hasta el próximo 21 de junio, momento en el que aterrizará la época más calurosa del año, el verano.

¿Y qué hay en cuanto al tiempo? ¿Cuál es la previsión meteorológica que nos espera estos meses? Los expertos han respondido y te contamos todos los detalles.

Primavera más cálida de lo normal

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura en España durante la primavera se situará entre los 14 y los 17 grados centígrados, ligeramente por encima de lo habitual para esta época del año.

Tal y como explican los expertos, existen entre un 50 y 70% de probabilidades de que esta primavera sea más cálida de lo normal, sobre todo en el este peninsular, Baleares y zonas del interior.

Flores en primavera | iStock

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, se espera una primavera con lluvias dentro de los valores normales, aunque repartidas de forma irregular. Esto significa que habrá periodos secos alternados con episodios de lluvias más intensas, sin una tendencia clara en el conjunto del país.

Invierno cálido

El invierno 2025-2026 ha sido más cálido de lo habitual en España, con temperaturas alrededor de un grado por encima de la media. Además, ha destacado por ser muy húmedo, con abundantes precipitaciones en muchas zonas del país.