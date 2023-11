Poner la decoración de navidad lo antes posible nos hace más felices

Mucha gente está deseando que pase Halloween para ponerse a decorar su casa de navidad. Es la época favorita de muchas personas y aunque no hay una fecha establecida para adornar la casa, la simple idea de decorar su hogar con luces y colores llena de felicidad a la mayoría de personas.

Si eres de los que en estas fechas ya tienes toda tu casa decorada o estás apunto de hacerlo, no estás enfermo, ni eres un exagerado o ansioso. Es más, según un estudio, puede que incluso seas más feliz. Te contamos cuáles fueron los resultados del estudio de psicología que afirma que las personas que decoran la casa de Navidad con mucha anticipación son más felices.

Es lo que descubrió el estudio publicado en The Journal of Environmental Psychology. Para llevar a cabo la investigación, se contó con la participación de diversas personas, que calificaron a los residentes viendo únicamente las decoraciones externas de sus hogares, mientras que las personas que decoraron sus espacios, tenían un mejor estado de ánimo que vecinos que no tenían dichos adornos en sus casas.

Según el estudio, esa felicidad que sientes en cuanto comienzas a decorar tu casa de Navidad, no es solo tuya, sino que tiendes a compartirla con los demás. Es decir, podríamos hablar de una felicidad contagiosa.

De acuerdo con el psicoanalista Steve McKeown, autor principal del estudio, "la decoración es un ancla a las viejas emociones que tenemos de nuestra infancia, por lo que al decorar con antelación, nuestra emoción se extiende ya que nos acordamos de esos recuerdos felices".

Sin embargo, el estudio también desveló un dato contradictorio. Según los psicólogos que participaron en esta investigación, escuchar música navideña durante todo el día, provoca rechazo a la Navidad y un sentimiento negativo.

Así que, la conclusión podría ser que decores tu casa de Navidad en cuanto puedas, pero espera un poco para comenzar con los éxitos navideños de todos los años. Es la receta mágica de la Navidad para disfrutarla y ser más feliz.