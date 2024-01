¿Es peligrosa la radiación cósmica en los vuelos comerciales?

Se conoce comúnmente que el avión es el transporte más seguro del mundo.Sin embargo, ¿es cierta esta afirmación? La realidad es que, cada vez que viajamos a través de este medio de transporte, aumenta el índice de exposición de los rayos cósmicos, es decir, partículas subatómicas procedentes del sol y cargadas de energía, rayos X y rayos gamma.Estos pueden provocar una radiación que pueden dañar nuestras células, así como nuestro ADN, es decir, la molécula encargada de guardar la información genética.

Cuando estas partículas con alto voltaje de energía, procedente del espacio, chocan con el planeta Tierra, provoca una reacción en nuestra atmósfera ya que cuenta con un campo magnético que actúa como escudo que debilita la mayor parte de la radiación de estos rayos. Una radiación, que,aun así, es inevitable que llegue a nuestro cuerpo.Por lo que cabe preguntarse si cuando volamos estamos mayormente expuestos a esta radiación al encontrarnos más cerca de la atmósfera.

Avión al atardeder | Pixabay

Lo cierto es que sí. Sin embargo, tanto el nivel que reciben los pasajeros como las tripulaciones de los vuelos, es muy baja y no posee un impacto significativo en nuestra salud. De hecho, nuestra exposición a la misma no esmuy distinta a la deuna radiografía médica. Para hacernos una idea, un vuelo de 10 horas equivale a una o dos radiografías.

Eso sí, hay que tener en cuenta que los niveles de radiación aumentan en función de la altitud y latitud. Asimismo, también pueden variar de una hora a otra.Tal como explicaba el Consejo de Seguridad Nuclear.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta anterior, no. La radiación cósmica no es tan peligrosa como se piensa. A pesar de producir una gran cantidad de rayos que inciden en el cuerpo inevitablemente en forma de radiación, estos no son significativamente peligrosos o perjudiciales para la salud humana. Por lo que no debería ser una excusa para cancelar ese viaje o un factor más que añadir al miedo a volar.