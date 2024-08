La OMS actualiza la lista de los patógenos con más potencial para provocar la próxima pandemia

Tras la pandemia, los expertos llevan años investigando cuál será el próximo virus que afecte al planeta de un modo similar. Candidatos, hay muchos y por ello no es extraño que debamos conocerlos, por nombre y apeliido. El número de patógenos que podrían desencadenar la próxima pandemia ha aumentado a más de 30, y ahora incluye el virus de la influenza A, el virus del dengue y el virus de la viruela del simio, según una lista actualizada publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta semana. Los responsables señalan que la lista de "patógenos prioritarios" ayudará a las organizaciones a decidir dónde centrar sus esfuerzos en el desarrollo de tratamientos, vacunas y diagnósticos.

Los patógenos prioritarios fueron seleccionados por su potencial para causar una emergencia de salud pública mundial en las personas, como una pandemia. Esto se basó en evidencia que mostraba que los patógenos eran altamente transmisibles y virulentos, y que había un acceso limitado a vacunas y tratamientos.

"El proceso de priorización ayuda a identificar lagunas críticas de conocimiento que deben abordarse con urgencia y a garantizar el uso eficiente de los recursos", explica Ana María Henao Restrepo, quien dirige el equipo de I+D Blueprint for Epidemics de la OMS que preparó el informe.

La lista se actualiza frecuentemente para tener en cuenta los principales factores cambios globales, como el cambio climático, la deforestación, la urbanización, los viajes internacionales… En total más de 200 científicos pasaron unos dos años evaluando evidencia sobre 1.652 especies de patógenos, en su mayoría virus y algunas bacterias, para decidir cuáles incluir en la lista.

Entre los más de 30 patógenos prioritarios se encuentran el grupo de coronavirus conocido como Sarbecovirus, que incluye el SARS-CoV-2 (el responsable de la pandemia mundial de COVID-19) y el Merbecovirus, que incluye el virus que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Otras incorporaciones a la lista incluyen el virus de la viruela del mono, que causó un brote mundial en 2022 y continúa propagándose en zonas de África central. El virus se considera prioritario, al igual que su pariente, el virus variola, que causa la viruela, a pesar de haber sido erradicado en 1980. Esto se debe a que, debido a que las personas ya no se vacunan de manera rutinaria contra el virus y, por lo tanto, no se vuelven inmunes a él, una liberación no planificada del mismo podría causar una pandemia. El virus podría ser utilizado potencialmente "por terroristas como arma biológica", añade Neelika Malavige, inmunóloga que formó parte del estudio.

Media docena de virus de influenza A también están ahora en la lista, incluyendo el subtipo H5, que ha provocado un brote en el ganado en los Estados Unidos. Entre las cinco bacterias, todas nuevas, hay cepas que causan cólera, peste, disentería, diarrea y neumonía.

Por si esto fuera poco, también se han añadido dos virus de roedores que se ha demostrado que han saltado a las personas, con transmisión esporádica de persona a persona. El cambio climático y el aumento de la urbanización podrían aumentar el riesgo de que estos virus se transmitan a las personas, según el informe. El virus Nipah transmitido por murciélagos sigue en la lista porque es mortal y altamente transmisible en animales, y actualmente no hay terapias para protegerse contra él.

"Muchos de los patógenos prioritarios están actualmente confinados a regiones específicas, pero tienen el potencial de propagarse globalmente - afirma Naomi Forrester-Soto, viróloga del Instituto Pirbright cerca de Woking, Reino Unido, que también contribuyó al análisis -. Realmente no hay un lugar en particular que esté en mayor riesgo".

Además de la lista de patógenos prioritarios, los autores también crearon una lista separada de "patógenos prototipo", que podrían actuar como especies modelo para estudios de ciencia básica y el desarrollo de terapias y vacunas. Por ejemplo, antes de la pandemia de COVID-19, no había vacunas humanas disponibles para ninguno de los coronavirus. Desarrollar vacunas para este tipo de virus, permitirá estar mejor preparado.

"Algunos patógenos de la lista pueden nunca causar una epidemia, y una en la que no hemos pensado – concluye Naomi Forrester-Soto, viróloga y coautora del informe -. Puede ser importante en el futuro", afirma. "Casi nunca hemos predicho el próximo patógeno que surgirá".