La NASA ofrece tres millones de dólares para quien consiga solucionar este problema espacial

Cada día son más misiones las que se lanzan al espacio y cada día también son más personas las que tienen la oportunidad de traspasar la atmósfera. Sin embargo, en todas estas buenas noticias también hay algún que otro problema: los residuos espaciales. Por ello, la NASA ha asegurado que quien consiga resolver este asunto podría recibir hasta tres millones de dólares. Te contamos los detalles.

El proyecto Lunar Recycle es un desafío global que busca la participación de científicos, ingenieros y cualquier persona con ideas innovadoras para desarrollar sistemas de reciclaje efectivos en la Luna. Actualmente, todas las misiones espaciales generan desechos que, sin un sistema eficiente de gestión, se acumulan.

Basura espacial | johan63 para iStock

El objetivo es transformar estos desechos en recursos valiosos que puedan ser reutilizados por los astronautas, reduciendo así la dependencia de suministros terrestres y minimizando el impacto ambiental de las misiones.

Cualquiera puede presentar su idea para el proyecto. La NASA asegura que no buscan un sistema de reciclaje cualquiera, sino uno innovador. Dar con la clave no es para menos, ya que no solo estarías solucionando un problema del futuro, sino que dicho organismo ofrece una recompensa de tres millones de dólares para quién gane.

Dos fases

Luna Recycle se divide en dos fases. Todos aquellos interesados podrán participar en dos pistas distintas. En concreto, se trata del Digital Twin y el Prototype Build. En la primera, los "concursantes" podrán enviar simulaciones del sistema de reciclaje que pretenden inventar, usando los parámetros del mundo real. Por su parte, en la segunda pista se diseñará el invento.

Hay oportunidad de participar hasta 31 de marzo de 2025, registrándote aquí.