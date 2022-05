Las mujeres que tienen gemelos no son más fértiles, tienen más suerte

El nacimiento de gemelos (a partir de la división de un mismo cigoto) o de mellizos (embriones formados entre gametos distintos), es algo poco habitual en los humanos y suele ocurrir entre el 1 y el 3% de todos los nacimientos.

Durante mucho tiempo se ha pensado que dar a luz a gemelos era un signo de una vida fértil más larga, aunque ni los expertos en evolución, ni los biólogos, ni los genetistas, se ponen de acuerdo en por qué se produce este tipo de nacimiento y qué los condiciona.

De hecho, los gemelos se encuentran en todas las poblaciones a pesar de estar asociados con un riesgo mucho mayor de problemas de salud natales y posnatales tanto para la madre como para los hijos. Dados estos riesgos, parece que la selección natural ha impedido que los gemelos se vuelvan más comunes durante la evolución.

Una explicación común ha sido que los riesgos de supervivencia provocados por los gemelos están parcialmente ocultos a la selección natural porque los gemelos se asociaban con una mayor fertilidad. La idea era que las mujeres que son más fértiles que el promedio también tienen más probabilidades de liberar más de un óvulo, lo que convierte a los gemelos en un marcador de alta fertilidad.

Muchos estudios analizaron datos demográficos y obtuvieron resultados consistentes con este punto de vista.

Sin embargo, un nuevo análisis comparativo de más de 100.000 nacimientos en la Europa preindustrial realizado por un equipo internacional de científicos y publicado en 'Nature Communications', muestra aquellos estudios tenían ciertos defectos y que los partos de gemelos son más suerte que indicadores de fertilidad.

"Los estudios anteriores – explica el autor principal del estudio Alexandre Courtiol, en un comunicado – tienen ciertos defectos porque no pueden decirnos si las madres con gemelos dan a luz con más frecuencia porque son especialmente fértiles o porque dar a luz con más frecuencia aumenta la posibilidad de que uno de estos nacimientos sea de gemelos".

"Efecto billete de lotería"

Los nuevos resultados muestran que los gemelos no están asociados a un mayor índice de fertilidad y lo que ocurría era que las investigaciones anteriores habían mezclado causa y efecto. "Si una madre da a luz con más frecuencia – añade Ian Rickard, coautor del estudio – es más probable que uno de estos nacimientos sea de mellizos, al igual que es más probable que ganes si compras más billetes de lotería, o que tengas un accidente automovilístico si conduces mucho".

Cuando se tuvo en cuenta el "efecto del billete de lotería", los autores encontraron que las madres con más probabilidades de tener gemelos en realidad dieron a luz con menos frecuencia, un resultado que contradice los hallazgos anteriores.

Para volver a analizar la relación entre los gemelos y la fertilidad, el equipo liderado por Courtiol, combinó datos de nacimientos de varias partes de la Europa preindustrial (Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania y Suiza). "Todos estos datos provienen de registros parroquiales antiguos que se han digitalizado y transcrito meticulosamente – añade la coautora Virpi Lummaa, de la Universidad de Turku, Finlandia –. Para evitar la trampa estadística que plagaba los estudios anteriores, también tuvimos que implementar procedimientos estadísticos eficientes y cuidadosamente calibrados".

El estudio no trata solo de una cuestión estadística o un asunto biológico, evolutivo o genético, sino también una cuestión de salud pública. De hecho, los estudios médicos que buscan formas de mejorar la fertilidad femenina han comparado a madres con y sin mellizos. Sin embargo, según otro de los coautores, Erik Postma, de la Universidad de Exeter, "dichos estudios ignoran la multitud de factores que influyen en la frecuencia con la que una mujer da a luz, lo que puede ocultar cualquier diferencia en la fisiología entre madres con y sin gemelos".

En pocas palabras, comparar grupos de madres con mellizos con grupos de madres sin mellizos puede ocultar los efectos de los genes de mellizos y fertilidad donde existen o al contrario, crear la ilusión de que existen…

"Todavía hay mucho que no entendemos acerca de los gemelos – concluye Courtiol – , pero nuestro estudio sugiere que los gemelos no han sido eliminados por la selección natural por dos razones. En primer lugar, serían una consecuencia de la doble ovulación que compensa el envejecimiento reproductivo y beneficia a todas las madres excepto a las más jóvenes. En segundo lugar, cuando el riesgo de mortalidad prematura de gemelos no es demasiado alto, los gemelos se asocian con familias de mayor tamaño".

