La mayoría de las mujeres tratadas por cáncer de mama pueden tener hijos

Una de cada 3.000 mujeres embarazadas es diagnosticada con cáncer de mama. A pesar de ello la gran mayoría puede realizar tratamientos específicos que no tengan ninguna consecuencia en el feto. Obviamente las opciones no son tantas y estas dependerán del tipo y tamaño del tumor, pero el pronóstico (en general) es bueno. Pero ¿qué ocurre después? Muchos especialistas aconsejan esperar al menos dos años antes de quedar embarazadas. Esto se debe a que la posibilidad de que el cáncer regrese puede disminuir con el tiempo, pero esperar tanto tiempo puede no ser apropiado para todos.

Ahora un nuevo estudio, liderado por Ann Partridge del Dana-Farber Cancer Institute, tiene buenas noticias para las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama y desean tener hijos.

Identifican la hormona que causa náuseas y vómitos durante el embarazo | EFE

El estudio se presentó en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés) y se basó en un seguimiento a casi 200 mujeres tratadas por cáncer de mama. Los resultados mostraron que la mayoría de las que intentaron concebir durante una media de 11 años después del tratamiento pudieron quedar embarazadas y dar a luz a un niño.

Los hallazgos son particularmente importantes porque responden a varias preguntas que quedaron abiertas en estudios previos sobre las tasas de embarazo y nacidos vivos entre las madres supervivientes a un cáncer de mama.

"Los estudios anteriores fueron limitados porque incluyeron subgrupos selectos de pacientes, siguieron a los pacientes durante un período de tiempo relativamente corto y no preguntaron a los participantes, durante el período del estudio, si habían intentado quedar embarazadas – explica Partridge en un comunicado -. Este estudio fue diseñado para abordar esas brechas mediante el seguimiento de las tasas de embarazo y nacidos vivos entre un grupo de sobrevivientes de cáncer de mama y pacientes que indicaron que habían intentado concebir después de su diagnóstico de cáncer".

Las participantes del análisis forman parte del Estudio sobre el cáncer de mama de mujeres jóvenes, que rastrea la salud de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama a los 40 años o menos. De 1.213 participantes, 197 informaron un intento de embarazo durante una mediana de seguimiento de 11 años. Dentro de este último grupo, la edad promedio en el momento del diagnóstico era de 32 años, y a la mayoría se les diagnosticó cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Se encuestó periódicamente a las participantes sobre si habían intentado quedar embarazadas y si habían concebido y dado a luz.

En el transcurso del estudio, el 73% de las mujeres que intentaron concebir lograron un embarazo y el 65% tuvieron un nacimiento vivo. Aquellas que optaron por la preservación de la fertilidad mediante la congelación de óvulos/embriones antes del tratamiento del cáncer tendieron a tener una tasa más alta de nacidos vivos, mientras que las participantes de mayor edad tendieron a tener tasas más bajas de embarazo y nacidos vivos.

Las participantes en el estudio tenían cánceres de mama que iban desde el estadio 0, que no es invasivo y se limita al interior del conducto galactóforo, hasta el estadio III, en el que el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos. El equipo de Partridge descubrió que la etapa de la enfermedad en el momento del diagnóstico no se asociaba estadísticamente con lograr un embarazo o un nacimiento vivo.

"Para muchas mujeres jóvenes con cáncer de mama, la capacidad de tener hijos después del tratamiento es una preocupación importante – concluye Kimia Sorouri, coautora del estudio -. Los hallazgos de nuestro estudio pueden ser útiles a la hora de asesorar a los pacientes sobre problemas de fertilidad. Descubrir que la congelación de óvulos o embriones antes del tratamiento se asoció con una mayor tasa de nacidos vivos subraya la necesidad de acceso a los servicios de preservación de la fertilidad para esta población".