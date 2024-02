¿Es malo aguantarse las ganas de orinar?

Comienza con un poco de incomodidad y pronto se convierte en una sensación imposible de ignorar. Después, no se puede pensar en otra cosa y, con desesperación, vas en búsqueda del baño más cercano hasta que por fin llega esa sensación de alivio. Lo cierto es que es muy común retrasar ir al baño a orinar a pesar de que el cuerpo lo pida. Pero ¿es malo para salud? Te lo contamos.

Los humanos deberíamos orinar, por lo menos, de cuatro a seis veces al día. Tenemos el impulso de orinar cuando hay alrededor de 150 a 200 mililitros dentro de la vejiga, pero no es hasta que hay 400 o 500 mililitros que la presión se vuelve incómoda y puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud.

La cuenta de Tik Tok de Farmacéutico Fernández publicaba recientemente un vídeo en el que lo explicaba bastante bien: "Si tienes como costumbre habitual aguantar la orina puede llegar a ser muy perjudicial", comenzaba diciendo.

"La vejiga está formada por un músculo muy elástico que es capaz de dilatarse para retener más orina durante un tiempo, pero si tienes ese músculo sobredilatado demasiado tiempo se puede llegar a debilitar y llegar un momento que ya no contraiga más, que pierda elasticidad (como cuando estiras una goma de más)", aseguraba este farmacéutico.

"¿Y qué es lo que puede pasar entonces?", se preguntaba. "Las opciones son varias: puede que se te escape la orina sin querer o que seas incapaz de vaciar la vejiga completamente, lo que aumentará mucho el número de veces que tengas ganas de ir a hacer pis".

"Además, retener durante mucho tiempo la orina facilita que se produzcan infecciones porque es un caldo a la temperatura perfecta para que crezcan las bacterias", concluye.

En definitiva, intenta ir al baño siempre que tu cuerpo te lo pida. Aguantar la orina alguna vez porque estás en el coche o no puedes ir al baño no es malo, siempre y cuando no se convierta en una costumbre o algo crónico. Estar todo el día fuera de casa y no ir hasta que vuelves, sí que puede provocar unos daños en la vejiga y ser motivo de infección.