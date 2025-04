¿Han revivido realmente al lobo huargo de la Casa Stark en Juego de Tronos? La verdad que hay detrás

Una nueva noticia está dando mucho de qué hablar: "Reviven al lobo huargo, una especie extinta que apareció en la famosa serie Juego de Tronos". Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que lo han conseguido? Te contamos los detalles.

Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología, afirma haber resucitado la especie prehistórica de la Edad de Hielo (Aenocyon dirus) en forma de tres cachorros de lobo gris modificados genéticamente llamados Rómulo, Remo y Khaleesi.

Sin embargo, los detalles de la investigación no revisada por pares son muy limitados y el público solo tiene acceso a imágenes y citas proporcionadas por Colossal.

Tal y como revela Jeremy Austin, director del Centro Australiano de ADN Antiguo al medio ScienceAlert, Colossal se ha limitado a crear un lobo gris genéticamente modificado que se parece a lo que la compañía cree que podría haber sido un lobo huargo.

Según Adam Boyko, genetista de la Universidad de Cornell que no participó en el proyecto, explicó en el New York Times que él tampoco considera que Rómulo, Remo y Khaleesi sean lobos huargos "resucitados".

Aunque están estrechamente relacionados, los estudios sobre sus genes han descubierto que los lobos huargos se separaron de otros cánidos hace unos 5,7 millones de años, sin señales de un intercambio de genes con las poblaciones ancestrales de lobos grises de América del Norte.

Para crear estas crías, los científicos de Colossal utilizaron estudios previos de secuenciación genética para realizar solo 20 ediciones de precisión únicas entre los 2.500 millones de pares de bases de las células germinales del lobo gris. Posteriormente, utilizaron madres sustitutas para dar a luz a las crías de lobo gris modificadas genéticamente.

A pesar de que Colossal no ha declarado su intención de crear un lobo huargo genéticamente preciso, aunque quisiera, probablemente requeriría decenas de miles, si no cientos de miles, de cambios genéticos críticos, según Austin.

Tal y como explica el medio National Geographic, no son clones. Son, más bien, híbridos cuidadosamente ensamblados con fragmentos de ADN antiguo y herramientas de precisión biotecnológica. Es decir, que en realidad no se ha "desextinguido" a esta criatura, sino que se ha concebido una nueva con ciertas similitudes. No es exactamente una clonación de especies, sino de ADN.

Austin admite que esta investigación es valiosa, con aplicaciones reales en la conservación, la genética y la comprensión del desarrollo evolutivo de diferentes organismos. Sin embargo, le recuerda al tipo del zoológico chino que tenía perros que pintó como pandas. Y todos se creyeron esa historia.