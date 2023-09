Frank Rubio, el astronauta de la NASA que más tiempo ha pasado en el espacio, llegará mañana a la Tierra: así se podrá seguir en directo

El astronauta de la NASA Frank Rubio, que ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por un estadounidense, tiene previsto partir de la Estación Espacial Internacional (EEI) y regresar a la Tierra mañana miércoles 27 de septiembre.

No regresará solo. Rubio y los cosmonautas (astronautas rusos) de Roscosmos Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin desacoplarán su nave espacial de la estación a las 3:55 a.m. El trío regresará tras 371 días en el espacio y una misión que abarca 157,4 millones de millas y 5.963 órbitas de la Tierra. Tras desacoplarse, la tripulación se dirigirá a la estepa de Kazajstán para aterrizar a las 7:17 a.m.

Tras su llegada, Rubio, Prokopyev y Petelin serán trasladados en avión desde el lugar de aterrizaje hasta Karaganda (Kazajstán). A continuación, Rubio embarcará en un avión de la NASA de regreso a Houston.

Atrapado en el espacio

En septiembre de 2022, Rubio viajó a bordo de una nave rusa hacia la EEI para cumplir una misión de seis meses. Sin embargo, un fallo en su vehículo retrasó su regreso, sin que tuviera una fecha en concreto de vuelta.

Para su suerte, en febrero de 2023, la NASA y Roscosmos (agencia espacial de Rusia) acordaron traerlo de vuelta a bordo de una nueva cápsula, la Soyuz MS-23, en este mes de septiembre. Rubio volverá con dos cosmonautas, quienes justo culminan su misión en el laboratorio espacial, ubicado a 400 kilómetros de altura.

Frank Rubio se convirtió este 11 de septiembre en el nuevo poseedor del récord de vuelo espacial individual más largode Estados Unidos, tras superar el anterior récord de 355 días que ostentaba el astronauta de la NASA Mark Vande Hei.

Sigue el aterrizaje en directo

La llegada de los tres astronautas podrá seguirse en directo desde la página web de la NASA. Tal y como informa la misma, la cobertura de la misión será la siguiente (todas las horas son hora del Este):