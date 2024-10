La forma de tomar el café para perder grasa que se ha hecho viral en TikTok: ¿funciona?

Una de las últimas ideas que se ha hecho muy viral en la red social TikTok asegura que agregar una cucharada de canela a tu café diario durante una semana puede ayudarte a quemar grasa. Probablemente, mucha gente haya comenzado a probarlo sin saber si realmente funciona o no, solo porque lo han visto en algún vídeo. ¿Pero hasta qué punto es eso cierto? Te contamos los detalles.

La realidad es que, en parte, es cierto que la canela puede ayudarnos a adelgazar, tanto en combinación con café como con otros alimentos, pero no de la forma en que lo prometen los vídeos de TikTok.

Tal y como explica un reciente artículo publicado por el medio The Conversation, existen dos variedades de canela: Cassia y Ceylán. La primera es la que normalmente se encuentra en los supermercados y para adquirir la otra normalmente debemos acudir a establecimientos especializados en especias.

¿Qué canela es mejor?

Dejando de lado los gustos, como era de esperar, la canela Ceylán es mejor. Esto se debe a que la canela Ceylán tiene niveles muy bajos de cumarina, una sustancia que puede resultar tóxica para el hígado a cantidades relativamente bajas. La canela Ceylán tiene un 0,004% de cumarina mientras que la Cassia tiene un 1%, y se considera que deja de ser segura si se exceden los 0,1 mg/kg de masa corporal.

Por otro lado, en cuanto a si tomar café con canela adelgaza es necesario revisar estudios científicos. Por un lado, hay estudios que demuestran que el café puede ayudar en la pérdida de peso. Sin embargo, se trata de estudios observacionales, en los que se pierden unos 0,12 kg al año.

Con respecto a la canela, se han llevado a cabo varias revisiones que también apuntan a su efecto adelgazante, pero también con cifras pequeñas.

En general, la pérdida de peso que vemos en estos estudios de alta calidad es muy pequeña, oscila entre dos y seis meses y, en su mayoría, no produce cambios en la composición corporal. Por ello, tal y como asegura la Directora del Programa de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Australia del Sur, Evangeline Mantizioris, si quieres tomar café con canela porque te gusta, adelante. Pero si lo que buscas es adelgazar, no lo hagas. No vas a conseguir nada.

Mejora el aprendizaje

Si bien la canela no ayuda a la hora de adelgazar, algo que sí se ha demostrado es que ayuda a mejorar la memoria e impulsar el aprendizaje.

Un estudio publicado en Neuroscience News el año pasado descubrió que la canela tenía un efecto positivo en la función cognitiva. Esto se debía a sus componentes, como el ácido cinámico, el cinamaldehído y el eugenol.

Por otra parte, con los estudios realizados en laboratorio los científicos pudieron comprobar que añadir cinamaldehído o canela aumenta la viabilidad celular. También reducía la producción de proteínas Tau, asociadas al alzhéimer.