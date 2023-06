¿Existen los extraterrestres? 5 expertos responden

La semana pasada, la NASA publicaba una hoja de ruta que había diseñado para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados o UAP. Este es un primer paso para investigar los objetos desconocidos que se pueden avistar y, quién sabe si en un futuro, identificar posibles formas de vida extraterrestres.

Pero otras teorías ya cuentan con que los aliens existen, pero que no quieren establecer contacto con los humanos, solo observarles, como si fuera un zoológico. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿Existen los extraterrestres? Cinco expertos dan respuesta a 'The Conversation' acerca de la existencia de vida más allá de la Tierra, y cuatro de ellos afirman que sí es posible.

Teorías que afirman que existen los extraterrestres

El astrobiólogo Jonti Horner responde afirmativamente acerca de la pregunta de si existen más formas de vida aparte de la terrestre. Apela a que solo en la Vía Láctea hay miles de millones de planetas, por lo que es posible que sí haya extraterrestres viviendo en ellos. Sin embargo, plantea como dudas que estas civilizaciones estén demasiado lejos como para ser descubiertas y que sea realmente difícil obtener pruebas de que existan.

Por otro lado, el astrofísico Steven Tingay está de acuerdo con Horner, pero establece unos matices. Los humanos buscamos vida "tal y como la entendemos en la Tierra". Pero el propio concepto de vida es difícil de definir, aunque, seguramente, el simple hecho de encontrar bacterias en el universo exterior ya se consideraría como una forma de vida extraterrestre.

Helen Maynard es una científica planetaria que señala que solo es cuestión de tiempo "que encontremos algo que se parezca a la biología en algún otro lugar que no sea la Tierra". Apela a que la exploración de lunas como Europa de Júpiter o Titán de Saturno pueden arrojar importantes descubrimientos al respecto.

Por último, la experta en tecnología espacial Rebecca Allen afirma tajante que los extraterrestres pueden existir, "pero probablemente no se parezcan a nosotros". Explica que es casi seguro que existan, pero en otras formas como microorganismos.

Teorías que niegan que los extraterrestres existan

Sin embargo, no todos los científicos aseguran que exista vida más allá de la Tierra. Para Martin Van-Kranendonk esto no sería posible porque, "si usamos datos puramente empíricos y asumimos que la pregunta se refiere a cualquier tipo de vida fuera de la Tierra que no esté relacionada con la actividad humana, entonces la respuesta, hasta donde sabemos, debe ser no".

Aunque, tras esta contundente afirmación, Van-Kranendonk aclara que su respuesta se debe a que el ser humano aún no ha investigado todo el universo y al desconocimiento acerca de qué tipo de vida se puede encontrar afuera, ya que puede no estar definida o aparecer "en otro sistema químico".