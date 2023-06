Qué fue Utsuro-bune, el "avistamiento extraterrestre" ocurrido en Japón en 1803

Las teorías sobre objetos voladores no identificados o la existencia de otras civilizaciones extraterrestres son muy llamativas. Sin embargo, son difíciles de estudiar, por lo que la NASA ha creado una hoja de ruta para analizar este tipo de fenómenos desconocidos.

Pero estas directrices y la tecnología actual no existían en el siglo XIX. Por tanto, si un evento paranormal ocurría, las personas podían documentarlo, pero no se podían cerciorar de qué era realmente lo que habían visto. Eso ocurrió en Japón el 22 de febrero 1803 con la leyenda de Utsuro-bune.

En realidad, esta leyenda habla de un ovni, aunque no era un objeto volador. Se trataba de un barco de apariencia extraña, similar al aspecto con el que se dibujan las naves extraterrestres en la actualidad. Desembarcó a la provincia de Hitachi a principios del siglo XIX, a la actual Ibaraki.

Era un barco de entre tres y cinco metros con metal en la base y ventanas en la parte superior, como se ve en las siguientes fotos. Según la leyenda, una joven de entre 18 y 20 años salió de este barco, al que anteriormente habían apodado como "barco hueco" ("bune" es barco y "Utsuro" es vacío o hueco).

La joven estaba vestida con ropa extraña y tenía el pelo rojo, según describe 'All about Japan'. Además, llevaba una caja de color claro en las manos que "nadie podía tocar" y hablaba en un idioma extraño que los japoneses no comprendían.

En el interior de su barco, la mujer tenía una especie de cama y comida, además de inscripciones ininteligibles en la pared. A pesar de su asombro y curiosidad, los pescadores que la encontraron terminaron devolviéndole a su embarcación y esta se echó a la mar, desapareciendo.

¿Utsuro-bune fue un avistamiento de un extraterrestre?

La historia de Utsuro-bune aparece en cuatro textos japoneses: Oushuku Zakki (1815), Toen shōsetsu (1825), Hyōryū kishū (1835) y Ume-no-chiri (1844). Sin embargo, la incredulidad que produce hace que muchas personas crean que no se trataba de una criatura humana; sino más bien de un extraterrestre.

Por ejemplo, el profesor Kazuo Tanaka de la Universidad de Gifu lo considera como "un misterio con sustancia". Por otro lado, para los fanáticos de lo oculto esta historia se considera una evidencia de una visita extraterrestre a Japón.

Por último, otras teorías afirman que, después de que Japón viviera un aislamiento político de 250 años, la historia de Utsuro-bune podría haber sido una visita de una extranjera. Sin embargo, no hay pruebas de ninguna investigación gubernamental en la época ni evidencias de mujeres que viajaron solas en el Pacífico en 1803.