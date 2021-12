¿Existe un vinculo entre los virus y la salud mental?

Cuando comenzó la pandemia de Covid-19, una de las preguntas recurrentes era: ¿Por qué a algunas personas les afecta tanto más que a otras? Era una duda que obligó a los expertos a enfrentarse a uno de los misterios del cuerpo humano, la relación entre virus y salud mental. Los estudios comenzaron a hacerse rápidamente y pronto llegaron los primeros resultados.

Para el otoño de 2020, se descubrió que entre los muchos grupos de alto riesgo, las personas con trastornos psiquiátricos, en general, parecían tener formas más graves de Covid-19. Y a una tasa más alta. En enero de este año un estudio publicado en Jama sobre 7.348 pacientes con Covid-19 fue contundente: las personas con un diagnóstico del espectro de la esquizofrenia tenían un riesgo dos veces mayor a morir por el SARS-CoV 2. Incluso después de controlar los muchos otros factores que afectan los resultados de Covid-19, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, tabaquismo, obesidad y factores demográficos: edad, sexo y raza.

Desde entonces, han aparecido más estudios, así como metaestudios que confirman y amplían las conclusiones antes mencionadas.

Para confirmar esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (el tan mentado CDC) actualizó su lista de afecciones subyacentes, aquellas que suponen un mayor riesgo de Covid-19 grave, agregando trastornos del estado de ánimo, como depresión (uno de cada cuatro españoles presenta síntomas vinculados a ella), trastorno bipolar (más de un millón de españoles) y diagnósticos del espectro de la esquizofrenia (600.000 en España). Millones de españoles y españolas con un riesgo más alto debido a problemas de salud mental.

Pero todo esto no es sorprendente: muchas personas con problemas de salud mental experimentan un mayor riesgo general de resultados de salud deficientes. Pero fue la pandemia el desafortunado escenario en el que se pudo confirmar esto.

Lo que los científicos intentan averiguar ahora es qué es primero y cómo se desencadena el mecanismo.

Los científicos que estudian enfermedades mentales señalan que el culpable podría estar en una conexión entre la salud mental y el sistema inmunológico. De hecho los factores estresantes de salud mental podrían dejar a las personas en mayor riesgo de infección y, en un círculo perverso, las respuestas del sistema inmunológico podrían contribuir a algunos problemas de salud mental.

Uno de estos vínculos, demostrado por un estudio publicado en National Review of Inmonology, señala que muchas personas con depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia (así como otros problemas de salud mental que los CDC no destacan como factores de riesgo de Covid-19) tienen niveles más altos de inflamación en todo el cuerpo. Y la inflamación es una de las respuestas del sistema inmune para enfrentarse a las enfermedades. Algo que hace que los científicos tengan más preguntas aún: la reacción del sistema inmune a una enfermedad, ¿puede provocar cambios en la salud mental? No es imposible. De hecho, según un estudio realizado en Dinamarca, entre más de 3,5 millones de personas nacidas entre 1945 y 1996 demostró que un historial de infecciones y trastornos autoinmunes permitía predecir un diagnóstico posterior de trastornos del estado de ánimo. Más específicamente, el estudio encontró que cuantas más infecciones tuviera una persona, más riesgo tendría de tener problemas de salud mental en el futuro. Y esto ha hecho pensar que las infecciones en sí mismas son un factor de riesgo en lo que a salud mental respecta. Pero, y aquí viene la pregunta clave: ¿cuál y cuándo se produce la infección que desencadena esto? Determinar el virus es muy complejo, pero el momento, eso es más sencillo. Y preocupante. De hecho existen diferentes estudios, uno realizado ya en 2019, otro en 2020 y un tercero en 2021 ( por nombrar solo algunos) que señalan que la la exposición viral en el útero está estrechamente relacionada con el desarrollo de una enfermedad psicótica o esquizofrenia más adelante en la vida.

Se necesita mucha investigación aún al tratarse de campos que hasta hace poco no se habían unido, como la inmunología y la salud mental, pero también se necesita mayor inversión en esta última. Y también empatía y respeto.