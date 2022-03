¿Existe la alergia a la carne?

Existen muchos tipos de alergias: a algunos alimentos, tejidos, materiales... y a otros elementos como el Sol. Sin embargo, no es muy común oír la alergia a la carne. Aunque es una reacción del cuerpo poco frecuente, lo cierto es que la alergia a la carne sí que existe, solo que es menos común que otras reacciones de este tipo.

La alergia a la carne se considera rara y los síntomas suelen desaparecer con el tiempo, según 'Very Well Health'. Asimismo, una alergia de este tipo puede desarrollarse "en cualquier etapa de la vida". Uno de los desencadenantes más comunes para adquirir esta alergia a la carne es la picadura de la garrapata estrella solitaria. Este tipo de ácaro se diferencia del resto por tener una marca blanca en su espalda.

Esta garrapata chupa sangre a los mamíferos cuya carne contiene azúcar alfa-gal. Cuando este ácaro se pega a la piel de un ser humano introduce esos azúcares a su torrente sanguíneo, lo que hace que esa persona se vuelva sensible al alfa-gal, produciéndose una reacción alérgica cuando toma algún tipo de carne roja.

¿Quién es más propenso a tener alergia a la carne roja?

La garrapata estrella solitaria se encuentra, principalmente, en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con 'Very Well Health', este ácaro se está expandiendo por otras zonas geográficas.

Existen personas que corren un mayor riesgo de que presenten estas reacciones alérgicas. En este grupo se incluyen los grupos sanguíneos A y O, así como los pacientes que han padecido infecciones, picaduras de garrapatas, eccemas o alguna otra alergia alimentaria, según explican en 'Very Well Health'.

De hecho, las personas con tipo de sangre AB o B tienen cinco veces menos probabilidades de presentar esta alergia a la carne roja, según un estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Alergias a la carne de cerdo o de aves

En cuanto a las alergias relacionadas con otro tipo de carne, como la proveniente del cerdo o de las aves, estas son aún más raras de desarrollar que la reacción exagerada a la carne roja. Además, estas respuestas inmunitarias no suelen tener que ver con el cerdo o el ave en sí; sino con otros factores.

En el caso del cerdo, este puede provocar alergia pero debido a una "reacción cruzada", como explican en 'Very Well Health'. Esto ocurre cuando una persona parece ser alérgica a este tipo de carne y, sin embargo, no lo es. La razón reside en que las personas alérgicas a los gatos pueden reaccionar al comer carne de cerdo.

De modo parecido sucede con las aves. Su carne no suele producir reacciones alérgicas, no como sus huevos. Sin embargo, si su carne no está bien cocinada puede derivar en alergias a alguno de los comensales.

¿Qué síntomas tiene la alergia a la carne?

La alergia a este tipo de alimentos puede causar síntomas similares a cualquier otra alergia alimentaria. Entre las reacciones más comunes a la alergia a la carne o síndrome de alfa-gal se encuentran, según la organización médica 'MayoClinic': urticaria, picazón de la piel o eccema; hinzhazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta; falta de aire o sibilancia; goteo nasal; dolor de cabeza; dolor de estómago, diarrea, náuseas o vómitos y estornudos.

Asimismo, como cualquier otra reacción alérgica, en el caso de la intolerancia a la carne se pueden producir síntomas más o menos graves en un corto o largo periodo de tiempo, dependiendo de la persona que lo sufra. Desde la organización médica advierten de que una una reacción alérgica grave "puede poner en riesgo la vida". Esto sucedería, sobre todo, si se produce anafilaxia, el conjunto de síntomas antes descrito y la dificultad de respiración.

Hasta el momento no se conoce una cura para esta reacción alérgica.

