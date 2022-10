Un estudio relaciona los productos para alisar el pelo con el cáncer de útero

Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NHS, afirma que las mujeres que usan productos químicos para alisar su pelo tienen mayor riesgo de padecer cáncer de útero. La investigación comparó a estas mujeres con otras que no habían usado dichos alisadores.

Los científicos siguieron las rutinas del cuidado de pelo de 33.497 mujeres de entre 35 y 74 años durante once años que pertenecen a un estudio sobre los factores de riesgo del cáncer de mama y otras afecciones. Durante ese tiempo se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero, según el NHS.

Al comprobar estos datos, los investigadores descubrieron que las mujeres que usaban estos productos químicos para alisar su pelo más de cuatro veces al año tenían más posibilidades de desarrollar cáncer de útero. En concreto, más del doble de probabilidad en comparación con las que no los utilizaban.

"Estimamos que el 1,64 % de las mujeres que nunca usaron productos alisadores de pelo desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05 %", señala una de las autoras, Alexandra White.

En cuanto a marcas de estos productos alisadores, los investigadores no recopilaron información al respecto. Tampoco anotaron los ingredientes de dichos productos químicos, aunque varias sustancias sí podrían estar contribuyendo al aumento de riesgo de cáncer de útero, como los "parabenos, el bisfenol A, metales y formaldehído", explican en su artículo, publicado en 'Journal of the National Cancer Institute'.

Por otro lado, los autores del estudio destacan que el uso de estos alisadores químicos podría ser más preocupante que el de otros productos de cuidado personal. Esta preocupación estaría motivada porque los dichos productos químicos se absorben a través del cuero cabelludo y su efecto puede recrudecerse si se producen quemaduras u otras lesiones.

El cáncer de útero no es el más común

El cáncer de útero representa, en Estados Unidos, un 3 % de todos los casos nuevos de cáncer. Sin embargo, es el más común de los cánceres diagnosticados en el aparato reproductivo femenino. Por tanto, los investigadores hacen hincapié en que esta enfermedad es "relativamente rara", aunque que se haya duplicado el riesgo de padecerlo en algunos casos "es preocupante".

Por otro lado, el estudio los científicos señalan que el 60 % de las encuestadas que habían utilizado alisadores eran mujeres negras. Esto significa que, aunque la investigación no encontró diferencias entre las distintas etnias y los riesgos de padecer cáncer de útero, sí es cierto que las los efectos adversos " pueden ser mayores para las mujeres negras debido a la mayor prevalencia de uso".

¿Existen otros productos peligrosos?

Los investigadores del NHS no encontraron otros productos para el pelo, como los tintes, decoloración o reflejos, tuvieran asociación con el cáncer de útero. Sin embargo, admiten que se necesita más investigación "para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero y para identificar las sustancias químicas específicas que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer en las mujeres", comenta White.

Por otro lado, el mismo equipo investigador ya había descubierto previamente que los tintes permanentes para cabello y otros productos químicos alisadores sí podían aumentar el riesgo de cáncer de mama y del de ovario.

