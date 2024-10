Un estudio confirma un truco muy sencillo para comunicarte con tu gato

Los gatos enamoran a millones y millones de personas, pero hay que reconocer que son algo distantes. Incluso se han hecho estudios para ver qué tanto cariño pueden desarrollar los felinos domésticos con sus personas.

Si en ocasiones sientes que por no hablar su "idioma" no conectas con tu animal de compañía a otro nivel, no te preocupes: aquí te damos un truco sencillo para que puedas comunicarte con tu gato.

Una investigación llevada a cabo en 2020 asegura que lo único que tienes que hacer para mandar un mensaje de simpatía a un gato es sonreír. Pero no una sonrisa habitual humana, enseñando los dientes, sino a la manera felina, entrecerrando los ojos y parpadeando lentamente.

Gato sonriendo | iStock

Al observar las interacciones entre gatos y humanos, los científicos confirmaron que esta expresión hace que los gatos, tanto familiares como extraños, se acerquen y sean más receptivos a los humanos.

"Como alguien que ha estudiado el comportamiento animal y es dueño de un gato, es fantástico poder demostrar que los gatos y los humanos pueden comunicarse de esta manera", dijo Karen McComb, psicóloga de la Universidad de Sussex, en una declaración en 2020. "Es algo que muchos dueños de gatos ya habían sospechado, por lo que es emocionante haber encontrado evidencia de ello".

Si tienes gatos o has pasado tiempo con ellos, probablemente hayas visto sus expresiones faciales de "ojos parcialmente cerrados", acompañadas de un parpadeo lento. Es similar a cómo los ojos humanos se entrecierran al sonreír y generalmente ocurre cuando el animal está relajado y contento. La expresión se interpreta como una especie de sonrisa felina.

Finalmente, y si quedaba alguna duda, los científicos vieron que los gatos tienden a devolver el gesto y mostrase más amigables luego de haber detectado esta señal positiva.