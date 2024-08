Este es el tiempo que nos queda antes de que la la inteligencia artificial acabe con la humanidad

Hace poco más de un mes, Roman Yampolskiy, un experto en seguridad de IA, aseguró en una entrevista que cree que es prácticamente inevitable que la IA cause la extinción de la humanidad, estimando esta probabilidad en un 99,999999%. Ahora, otro experto se ha atrevido a decir cuándo ocurrirá esto. Y es que todo depende de nosotros, los humanos. Te lo contamos.

Se trata de Michael Garrett, académico radioastrónomo británico de la Universidad de Manchester y director del Centro de Astrofísica Jodrell Bank. En un artículo publicado en Universe Today, el científico ha dado su opinión sobre si la IA podría destruir a la humanidad y en cuánto tiempo.

Antes de nada, explica que la IA se trata de una tecnología que no puede compararse al pensamiento o conocimiento humano, ya que nosotros podemos hacer cosas que ella no, aunque también es cierto que hace unos años se pensaba que los ordenadores no iban a poder realizar acciones que hoy en día hacen de manera sencilla.

Por ello, Garrett coincide con las palabras de Yampolskiy y también cree que la IA causará la extinción de la humanidad. Sin embargo, Michael ha querido ir más allá y ha estipulado cuándo podría ser: en uno o dos siglos. Ese es el tiempo que este experto da para que la IA se vuelva más inteligente que nosotros y, por tanto, actúe en nuestra contra.

Todo depende de nosotros

En realidad, el hecho de que la IA acabe con la humanidad es algo que depende de nosotros, es decir, de lo que le demos a esa inteligencia. Y es que si nosotros no la alimentamos, esta no podrá crecer ni evolucionar.

En definitiva, si en algún momento de la vida esta tecnología domina a la humanidad, no podrá ser culpa de nadie más que de las personas que la han creado, es decir, los humanos.