Este rasgo a la hora de hablar podría predecir el deterioro cognitivo

La manera en la que hablamos en el día a día podría ser una señal temprana de deterioro cognitivo, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Un grupo de investigadores ha identificado un rasgo clave en el habla que podría ayudar a detectar problemas como el Alzheimer en fases iniciales.

Tradicionalmente, uno de los signos más conocidos del deterioro cognitivo era la dificultad para encontrar palabras. Sin embargo, este estudio sugiere que hay un indicador más importante: la velocidad al hablar.

Los investigadores observaron que las personas con un ritmo de habla más lento también tardaban más en procesar información o responder a preguntas, lo que refleja un posible enlentecimiento general del cerebro.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron a 125 adultos de entre 18 y 90 años. Les pidieron describir escenas y responder a distintas pruebas relacionadas con el lenguaje y la memoria.

Los resultados mostraron que quienes hablaban de forma más fluida y rápida también tenían mayor agilidad mental en las pruebas, mientras que un habla más lenta se asociaba a un peor rendimiento cognitivo.

Además de la velocidad, otros elementos del habla también pueden dar pistas, como hacer más pausas, dudar con frecuencia o usar muletillas como 'eh' o 'um'. Estos cambios pueden reflejar dificultades en el procesamiento mental.

Según los expertos, estos patrones podrían estar relacionados con un enlentecimiento general del cerebro, y no solo con problemas de memoria.

Los investigadores creen que analizar la forma de hablar podría convertirse en una herramienta útil para detectar el deterioro cognitivo antes de que sea evidente. Incluso algunos sistemas de inteligencia artificial ya han logrado predecir el riesgo de Alzheimer analizando patrones del habla.

Esto podría permitir actuar antes, mejorar el seguimiento de los pacientes y aplicar tratamientos en fases más tempranas.