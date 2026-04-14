Estar casado podría estar relacionado con un menor riesgo de cáncer, según un estudio

Un nuevo estudio con datos de más de 4 millones de casos de cáncer ha encontrado una relación llamativa: las personas que nunca se han casado tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que aquellas que están o han estado casadas.

La investigación, realizada en Estados Unidos con datos recogidos entre 2015 y 2022, muestra que los hombres que nunca se casaron tienen un riesgo aproximadamente un 68% mayor de padecer cáncer, mientras que en el caso de las mujeres el aumento llega hasta el 85%.

A simple vista puede parecer que el matrimonio protege frente al cáncer, pero los propios investigadores insisten en que no es tan simple. El cáncer no depende del estado civil, sino de muchos factores que suelen estar relacionados con él. Por ejemplo, hábitos como fumar, beber alcohol o acudir (o no) a revisiones médicas pueden marcar la diferencia.

De hecho, el estudio apunta a que las personas casadas suelen tener más apoyo social, lo que puede traducirse en mejores hábitos de salud y en acudir antes al médico cuando aparece un problema. También es más probable que sigan los tratamientos o participen en programas de prevención y cribado.

Las diferencias son especialmente claras en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, los hombres que nunca se han casado presentan tasas mucho más altas de cáncer anal, y las mujeres solteras tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino, dos enfermedades relacionadas con infecciones como el virus del papiloma humano (VPH).

Aun así, los científicos insisten en que estos resultados no significan que casarse evite el cáncer ni que estar soltero sea un problema en sí mismo. De hecho, el propio estudio reconoce que también puede ocurrir lo contrario: que las personas con mejor salud o ciertos hábitos tengan más probabilidades de casarse.

En el fondo, el mensaje es otro. Más que el estado civil, lo importante son los factores que suelen ir asociados: el estilo de vida, el acceso a la sanidad y el apoyo social. Por eso, los expertos recomiendan que, independientemente de la situación personal, lo clave sigue siendo lo de siempre: revisiones médicas, prevención y hábitos saludables.