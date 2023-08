Esta es la mejor edad para casarse según la ciencia

Es cierto que antiguamente la gente se casaba mucho antes de lo que lo hace ahora. Nuestros abuelos, por ejemplo, se casaban a la misma edad que empiezan los jóvenes de hoy en día la vida académica. Las edades para contraer matrimonio han ido variando mucho a lo largo de la historia pero, ¿es cierto que existe una edad ideal para hacerlo? Te contamos los detalles.

Tal y como relatan los científicos Tom Griffiths y Brian Christian en su libro 'Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions', la mejor edad para comprometerse con una pareja es a los 26 años.

La regla de estos matemáticos dicta que, una vez que hayas realizado el 37% del camino para completar algo dentro de un período de tiempo establecido, entonces has llegado al punto perfecto en el que tomar una decisión.

¿Y esto que quiere decir? Muy sencillo: si una persona está buscando su pareja perfecta entre los 18 y 40 años, entonces 26 es la edad ideal para contraer matrimonio, porque es el 37% del camino a través de esos 22 años.

Sin embargo, la búsqueda de esa persona especial se conoce como un "problema de parada óptimo". Con más de 1.000 posibilidades, Christian y Griffiths explican que esa decisión debería tomarse en el 36,81% del recorrido.

Lógicamente, esta regla no es exacta y hay quienes no están de acuerdo con ella. Por ejemplo, Nicholas H. Wolfinger, sociólogo de la Universidad de Utah, va en contra de esta teoría, ya quedescubrióen julio de 2015 que la mejor edad para casarse para evitar el divorcio era entre los 28 y los 32 años, que es más como el 45%.