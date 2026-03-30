Un escáner detecta lo que podría ser una "segunda Esfinge" enterrada en Giza

Un nuevo análisis con tecnología de radar ha reavivado el debate sobre los secretos ocultos bajo la meseta de Meseta de Giza. El ingeniero italiano Filippo Biondi asegura haber detectado una anomalía que podría corresponder a una "segunda Esfinge" enterrada bajo la arena.

El hallazgo, presentado recientemente en el podcast Matt Beall Limitless, apunta a una estructura con formas geométricas definidas y aparentemente simétrica a la Gran Esfinge de Giza. Según Biondi, los escaneos también revelan cavidades y muros que podrían formar parte de una extensa red subterránea, lo que ha llevado a plantear la posible existencia de una especie de "ciudadela" oculta.

Este tipo de hipótesis no es completamente nuevo. Desde hace décadas, algunos investigadores han especulado con la idea de estructuras gemelas en el antiguo Egipto, basándose en el simbolismo de dualidad presente en su cultura. Sin embargo, hasta ahora no existían datos técnicos que respaldaran estas teorías.

Aun así, la comunidad científica se muestra escéptica. El arqueólogo Zahi Hawass, exministro de Antigüedades, ha rechazado estas afirmaciones, asegurando que la zona ha sido ampliamente excavada sin encontrar indicios de otra esfinge. También cuestiona la fiabilidad de los métodos utilizados. En la misma línea, la física Sabine Hossenfelder ha puesto en duda la interpretación de los datos obtenidos por radar.

Por ahora, el posible descubrimiento se mantiene en el terreno de la hipótesis. Sin excavaciones que lo confirmen, los escaneos no son suficientes para validar la existencia de nuevas estructuras. No obstante, si en el futuro se autorizara una investigación sobre el terreno, podría abrirse la puerta a uno de los hallazgos más importantes en la historia de la egiptología.