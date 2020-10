Enzimas devoradoras de plástico: ¿la solución a la contaminación?

El plástico es uno de los materiales más contaminantes del planeta. Según Greenpeace, hasta 12 millones de toneladas entran cada año en nuestros mares y océanos y tardan en desaparecer siglos. Por ejemplo, un simple envase de yogurt no llega a descomponerse por completo hasta pasados unos 400 años. Ahora, el mismo grupo de científicos que rediseñó la enzima PETasa, que se alimenta de plástico, ha creado una ‘superenzima’ capaz de acabar con este material hasta seis veces más rápido.

Entre los polímeros sintéticos fabricados hoy en día, el tereftalato de polietileno (PET) es el plástico más utilizado en todo tipo de envases y productos textiles, por lo que su estudio viene de lejos. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando se descubrió un método efectivo para su eliminación no contaminante: la enzima PETasa.

La enzima PETasa es un tipo de proteína que acelera distintas reacciones químicas. Es capaz de dividir los enlaces de las distintas sustancias que componen el PET y deja moléculas más pequeñas, solubles, que las bacterias del entorno pueden absorber, usando el carbono que hay en ellas como fuente de alimento.

Este descubrimiento fue toda una revolución, ya que permitía reciclar el plástico de una forma segura, fácil, rápida y no contaminante. Mientras que el plástico en la naturaleza tardaba años y años en desaparecer, gracias a esta enzima, se requería mucha menos energía para su eliminación y se solucionaba el problema de la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero.

La enzima MHETasa

Ahora, el mismo equipo de investigación dirigido por Centro de Innovación Enzimática (CEI) de la Universidad de Portsmouth que hizo el descubrimiento de la enzima PETasa ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un nuevo descubrimiento: la enzima MHETasa.

La enzima MHETasa es capaz de acabar con las sustancias en las que la enzima PETasa divide el plástico PET. De este modo, el uso de ambas se ha convertido en un método altamente efectivo para acabar con el plástico que tarda tanto tiempo en descomponerse.

El equipo decidió combinar ambas enzimas, la PETasa y la MHETasa, y observó que se duplicaba la velocidad de degradación del tereftalato de polietileno (PET). Así, diseñó una conexión entre los dos enzimas creando una “superenzima” que aumentó esta actividad tres veces más.

Un mundo sin residuos plásticos es posible

El plástico es uno de los principales problemas medioambientales de nuestro planeta. Toneladas de estos residuos acaban en nuestros océanos y llegan a suponer el 80% de la basura marina. Esto es un gran problema sobre todo para la biodiversidad de nuestros mares. La fauna muere al ingerir plástico o al engancharse en él. Estos residuos son una auténtica trampa mortal que tarda siglos en desaparecer.

La enzima PETasa reduce esos cientos de años a algunos días. Sin embargo, no es lo suficientemente efectiva para ser comercialmente viable, sobre todo teniendo en cuenta las toneladas de plástico que se desechan cada año.

Ahora el equipo de investigadores que ha logrado unir la enzima MHETasa con la PETasa cree que, al lograrse una descomposición del plástico tan rápida, es posible que se adapte como medida para reciclar el plástico existente. No requiere mucha energía ni desprende gases contaminantes, por lo que sería la alternativa ecológica a la eliminación de plástico definitiva.