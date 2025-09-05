Eclipse lunar este domingo: tres trucos para conseguir fotos espectaculares con tu móvil

Este domingo tendremos la suerte de disfrutar de un eclipse lunar visible desde España. La Luna se teñirá de tonos rojizos, convirtiéndose en una Luna de Sangre. Y claro, casi todos intentamos inmortalizar el momento con nuestro móvil... pero lo normal es que las fotos acaben siendo un punto blanco borroso o una mancha roja difícil de reconocer.

Para que eso no te pase, aquí van tres trucos sencillos que nos ha revelado ChatGPT para sacarle el máximo partido a tu teléfono y presumir de imágenes del eclipse.

El truco del timelapse casero

El eclipse lunar dura varias horas, así que es perfecto para hacer un timelapse: una secuencia de fotos que luego se transforma en un vídeo acelerado. Solo necesitas:

Un trípode (si no tienes, apoya el móvil contra una pared).

Activa el modo time-lapse o "intervalo" en la cámara.

Apunta al cielo y deja al móvil trabajar mientras la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna.

Al final tendrás un vídeo que muestra cómo la Luna se va oscureciendo poco a poco.

Cómo cazar el color rojo sangre de la Luna

El momento más esperado es cuando la Luna se vuelve de un tono rojizo intenso. Para captarlo con tu móvil:

Evita el zoom digital: acércate tú.

Usa el modo noche si tu móvil lo tiene o baja la exposición.

Si editas después, sube un poco el contraste y juega con el balance de blancos hacia tonos fríos: así resalta aún más el rojo natural de la Luna.

El "astroselfie" con la Luna de Sangre

No todo son fotos de la Luna sola. También puedes salir tú en la imagen. Para ello:

Busca un lugar donde la Luna esté baja en el horizonte para que se vea grande junto a ti.

Usa el modo retrato de tu cámara y pídele a alguien que te eche la foto.

Si quieres hacerlo solo, apoya el móvil y activa el temporizador.

Truco extra: ilumínate suavemente con la linterna de otro móvil.

Un eclipse lunar no necesita gafas ni filtros especiales: basta con mirar al cielo y disfrutarlo. Y con estos trucos, tu móvil será capaz de captar mucho más que una simple mancha roja.