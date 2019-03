Dos de cada tres chicas siente presión por parecer ‘perfectas’ en redes sociales

Un estudio realizado en Reino Unido por el portal Girlguiding asegura que las chicas de entre 11 y 21 años sufren una fuerte presión por parecer perfectas en las redes sociales. Los resultados son preocupantes, ya que el 35% de estas chicas sienten la obligación de comparar sus vidas con las de otras chicas.

Las redes sociales como Instagram han creado un nuevo tipo de sociedad joven. El mundo del social media es un lugar en el que la competición es pan de cada día. Conseguir más seguidores, llegar a los 100 'me gusta', compartir stories de todo lo 'guay' o 'interesante' que pasa en tu vida... Incluso, deslizar en la pantalla dando 'me gusta' a todo lo que publican tus seguidores con el simple objetivo de recibir los deseados likes de vuelta. Ya no cuenta si te gusta o no una foto, lo importante es hacerte visible en las redes.

Ruth Marvel es la subdirectora ejecutiva del portal que ha publicado el estudio '[[LINK:EXTERNO|||https://www.girlguiding.org.uk/globalassets/docs-and-resources/research-and-campaigns/girls-attitudes-survey-2016.pdf|||The Girls’ Attitudes Survey]]', en el que participaron alrededor de 1.000 jóvenes a quienes preguntaron sobre el uso que dan a las redes sociales. El intento de crear la imagen de una vida 'perfecta' en las redes está afectando a 1 de cada 3 chicas, según el estudio.

Otros aspectos que se han concluido tras el estudio son los relacionados con las fotografías y su impacto. Muchas chicas aseguran que las fotos que publican en sus cuentas personales son alteradas, sacadas de contexto y, en muchas ocasiones, robadas por extraños. Un tercio de las encuestadas también declaran su preocupación por cómo salen en las fotos.

El papel de los padres también es importante, ya que el estudio revela que solo el 12% de las chicas asegura que sus padres no son conscientes de la presión que implica para ellas las comparaciones en las redes sociales. El 59% de las chicas considera que sus padres están más preocupados por el acoso sexual que puedan sufrir que por la presión social de parecer perfectas.