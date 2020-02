Seguro que alguna vez has mirado a tu padre, a tu madre o a algún otro familiar y has pensado cómo evolucionaría tu pelo con la edad. A medida que el ser humano envejece, las arrugas aparecen, nos sentimos más cansados y el cuerpo no aguanta tanto. Otro de los síntomas más visibles de la edad son las canas.

Estos cabellos blancos o grisáceos se intercalan en nuestro cuerpo poco a poco y progresivamente. A medida que nos hacemos mayores, el número de canas aumenta en detrimento del color natural de nuestro pelo. Esta pérdida del color está sujeta también a la disminución de melanina del cabello.

Entre los factores que provocan la aparición de canas, las causas naturales son los genes y la edad. Si tus padres tienen estos cabellos blancos, es lógico que tú también los tengas. Y, si tienes más de 30 años, tienes más posibilidades de que las canas empiecen a aparecer en tu cabeza. Por otra parte, entre las causas en las que podemos influir, están la alimentación y el tabaco. Una mala alimentación puede causar la aparición de este tipo de cabellos, así como el hábito de fumar.

Una de las soluciones más comunes para disimular las canas es teñir el pelo. Actualmente, los tintes son más respetuosos con el cabello, por lo que no deberíamos preocuparnos por ellos. Pero, como ocurre con otros productos, abusar de estos tintes no es bueno si se hace repetidamente. Otras soluciones que incluyen el cambio de color del pelo, o la recuperación del tono natural, son las mechas, los reflejos o los baños de color.

Sin embargo, también existen soluciones más rápidas si se te ha olvidado concertar cita con la peluquería. Actualmente existen sprays que dan color al cabello de forma instantánea o cepillos especiales para tintar las raíces. El único peligro que conlleva usar estos productos es si no consigues comprar un color que se asemeje al tuyo natural y quede muy diferente.

Así que si quieres saber si el estrés produce la aparición de canas, no te pierdas el vídeo de la parte superior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La razón por la que te pones rojo

¿Sudar ayuda a adelgazar?