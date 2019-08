Si dependes de un café u otra bebida con cafeína para despertarte y empezar el día con energía, no eres el único… Son millones las personas que toman cafeína todas las mañanas para activarse, aliviar el cansancio y mejorar la concentración. Sin embargo, existe una fruta capaz de espabilarte del mismo modo si la tomas por las mañanas. En el vídeo te contamos de cuál se trata.

La cafeína es una sustancia que estimula el sistema nervioso central, por eso consumirla puede hacernos sentir más despiertos. También es un diurético, es decir, ayuda a que el cuerpo se deshaga de agua y sal extra pues nos hace orinar más.

Pero a la vez tiene muchas desventajas, y la principal es que en seguida se convierte en un hábito, pues es una sustancia adictiva. Además, aumenta la liberación de ácido en el estómago, por eso a veces nos puede provocar malestar o acidez. Y puede interferir con la absorción de calcio en el cuerpo, así como hacer que la presión arterial aumente. Intensifica los niveles de hormonas del estrés y de la dopamina en el cuerpo, por lo que provoca una sensación de alerta durante los siguientes 30 minutos tras consumirla.

Es normal que mucha gente prefiera prescindir de ella en su día a día. Además, no a todo el mundo le gusta la idea tomar café o té a diario. Ya sea porque le sienta mal o sea más sensible a la cafeína que otras personas, o porque simplemente no le agrade.

Si te gustaría disminuir el consumo de cafeína pero la necesitas para activarte en tu día a día, existe una alternativa mucho más saludable. Se trata de una fruta muy común y que por muchos motivos es altamente beneficiosa. En el vídeo te damos todos los detalles.

