Se considera que por lo menos una vez en la vida, un porcentaje bastante alto entre el 50 y el 60% de la población sufrirá en alguna ocasión una parálisis del sueño. Un trastorno del sueño recogido dentro del grupo de las parasommnias. En el vídeo te damos todos los detalles sobre qué es y cuando se produce la parálisis del sueño.

La parasomnia es una trastorno de la conducta del sueño que puede provocar algunos episodios breves de despertar, sin que se que llegue a interrumpir del todo el sueño, quedando en una especie de vigilia. Entre las parasommnias se encuentran trastornos del sueño como el sonambulismo, los terrores nocturnos o la parálisis del sueño.

Según NHS, el organismo público del departamento de Salud y Atención Social de Reino Unido normalmente la parálisis del sueño ocurre al momento de despertarse, sin embargo, también puede ocurrir cuando acabas de quedarte dormido.

Durante un episodio de parálisis del sueño puedes notar cierta dificultad para respirar. Normalmente se pueden mover los ojos, aunque hay personas que tampoco pueden.

La sensación más terrorífica viene cuando tienes la sensación de que hay alguien o algo contigo en la habitación. Normalmente esto se trata de una alucinación. Muchas personas sienten la presencia de que algo desea hacerles daño. Una sensación que se describe prefectamente en la la serie de Flooxer 'Terror.app' que ya puedes ver al completo en Atresplayer.

Por lo tanto, si alguna vez has tenido un episodio parecido de no poder moverte y sentir que había alguien o algo más contigo en la habitación y has pensado que te estaba sucediendo algo más ligado a lo paranormal es muy probable que sufrieras una parálisis del sueño. En el vídeo te damos más detalles sobre esta parasomnia.

