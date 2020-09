Descubren las verdaderas dimensiones del ‘Megalodón’, el famoso tiburón gigante

El megalodón, el tiburón extinto más grande del planeta, es mundialmente conocido gracias a superproducciones de Hollywood. En las películas se muestra a este animal como una especie de monstruo de dimensiones gigantescas que alcanza hasta los 22 metros de largo. Pero, ¿qué hay de cierta en la imagen que se nos da en el cine de esta especie? ¿Es posible conocer las dimensiones reales de un ser ya extinto?

Uno de los principales problemas a la hora de estimar el verdadero tamaño de animales que ya no existen a día de hoy es que normalmente no son comparables a sus parientes modernos. La evolución ha hecho que cambien a lo largo de los años y su morfología se aleje mucho de la de sus antepasados. Además, no siempre se conservan suficientes restos como para hacer una estimación acertada. Este era el caso del ‘Otus megalodón’, del que solo se conservaban algunos dientes fosilizados. Ahora, un equipo de paleobiólogos de las universidades de Swansea y de Bristol ha podido reconstruir el tamaño real de esta criatura.

El ‘Otus megalodón’, más conocido simplemente como megalodón, es un escualo que vivió en nuestros océanos en el periodo cenozoico, hace entre 2,6 y 20 millones de años. De este impresionante animal se conservaban únicamente algunos restos de su mandíbula, que dejan hacerse a una idea a quien los contempla de las impresionantes dimensiones del animal.

¿Y cómo han podido averiguar las medidas de este ser prehistórico?

El megalodón pertenece a la familia de los ‘Otodontidae’, una familia extinta de peces contrictios del orden Lamiformes. Así, aunque no existe un pariente directo conocido, existen en nuestro planeta diferentes especies que pueden compartir ciertas características con este extraordinario animal.

Por este motivo, para hacer este descubrimiento el equipo de científicos analizó el tamaño de los dientes fosilizados de este animal y comparó su morfología y anatomía con los de cinco lamniformes existentes ecológica y fisiológicamente similares. Estos son: el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el tiburón mako o marrajo (Isurus oxyrinchus), el marrajo carite o negro (Isurus paucus), el tiburón salmón (Lamna ditropis) y el tiburón cailón (Lamna nasus).

Todos estos animales comparten con el megalodón que son grandes depredadores y que son capaces de mantener una temperatura corporal intermedia, al igual que los reptiles y los dinosaurios.

En un primer momento se evaluaron los cambios de dimensión relativa de las partes corporales correlacionados con los cambios en el tamaño total (aliometría). Sin embargo, no se encontraron evidencias de que se siguieran los mismos esquemas de dimensiones entre las distintas especies, por lo que se procedió a realizar una serie de extrapolaciones morfológicas para inferir las dimensiones corporales en diferentes tamaños.

Así, los investigadores han logrado hacer un esquema en 2D del prehistórico tiburón que, a pesar de no ser tan grande como el que se nos muestra en la película, sigue teniendo unas dimensiones impresionantes y supera, en gran medida, a la de cualquier escualo actual.

En el vídeo de arriba puedes encontrar las dimensiones del tiburón ‘Megadolón’.