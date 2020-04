¿Alguna vez te han dicho que duermes con los ojos abiertos? Puede que imaginarte esta situación pueda causarte extrañeza o te suene desconocido, pero el 20% de la población ha experimentado lagoftalmos. Este fenómeno es la imposibilidad de cerrar los párpados completamente, quedándose ligeramente abiertos mientras dormimos.

En el vídeo de arriba te explicamos qué es exactamente el lagoftalmos y cuáles son las consecuencias para tus ojos en el caso de haberlo experimentado. Has de saber que este impedimento de cerrar los ojos completamente mientras dormimos no es voluntario, por lo que la persona que lo padece es inconsciente de que esto le pasa.

¿Qué otras cosas hacemos mientras dormimos?

Además del lagoftalmos, es posible que en alguna ocasión hayas reparado en otras cosas que haces al dormir, como la postura que adoptas, si te tapas o destapas e incluso si abrazas tu almohada en mitad de la noche. Otras acciones que pueden realizar las personas dormidas son roncar, hablar en sueños e incluso hacer cosas sin darse cuenta. Los ronquidos se producen porque los músculos y tejidos de la faringe se relajan, por lo que las vías respiratorias se estrechan. Al pasar el aire, el roce de este puede hacer que se produzcan estos molestos sonidos.

El fenómeno de hablar mientras dormimos se llama somniloquía. Este hecho ocurre durante un despertar transitorio del sueño y la persona que dice cosas no es consciente mientras lo hace. El somnílocuo puede emitir sonidos o discursos que relacionan cosas reales e irreales. Es posible que se comprenda lo que diga la persona dormida, pero no siempre ocurre.

Por otra parte, las personas que realizan acciones mientras están dormidas pero como si estuvieran despiertas se denominan sonámbulas. Cuando una persona realiza una acción motora mientras está en pleno sueño, no es consciente de que lo hace y, aunque esté con los ojos abiertos, no ve de la misma forma que cuando está despierto. Como norma general, los sonámbulos suelen volver a la cama y no acordarse de lo que hicieron cuando se despiertan.

