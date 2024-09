No te creas todo lo que ves: La ciencia responde a la percepción visual

A pesar de la popular frase "Si no lo veo, no lo creo", no debes creer todo lo que tus ojos ven. Hay objetos que percibirás de una manera de la que no son realmente, pues nuestra vista no es 100% fiable. Recientes estudios así lo han demostrado y a continuación te explicamos el porqué.

La información que nuestros ojos perciben es interpretada por nuestro cerebro, por lo que no representa totalmente la realidad objetiva. El cerebro construye una experiencia visual a través de datos sensoriales y de conocimientos previos de cada persona.

Ilustración del cerebro combinado con notas musicales | Sinc

Por tanto, hay que tener en cuenta que a veces lo que vemos no es exactamente lo que tenemos frente a nuestros ojos, pues en este proceso influye notablemente nuestra experiencia personal previa.

Un ejemplo es que dos personas pueden ver un mismo objeto de color diferente. Esto se debe a que el cerebro interpreta la iluminación y el contexto de la imagen de manera diferente y, por tanto, de forma personal.

Ilusión óptica | guettyimages.es

Aquí también entran en juego las ilusiones ópticas, aquellos casos en los que una persona puede ver un objeto que realmente no existe, como cuando alguien ve un animal en objetos inanimados.