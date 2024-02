Cómo explica la ciencia que notes cuándo te están mirando

A veces nuestro instinto nos transmite una sensación que no hemos interpretado a través de los sentidos. Es el caso de los momentos en los que sentimos que alguien nos está mirando, aunque de entrada no lo hayamos visto. Este fenómeno se conoce como escopaestesia, y la ciencia aún no tiene una explicación completa de por qué sucede.

Según la teoría de un bioquímico de Cambridge, cuando percibimos la mirada de otra persona, lo que estamos experimentando en realidad es una alteración del pequeño campo electromagnético que nos rodea. Nuestros cerebros producen electricidad, que es lo que se refleja en pruebas médicas como los encefalogramas. Aunque es débil, es capaz de percibir de manera subconsciente algunas anomalías.

Esta teoría dice que al mirar un objeto o, en este caso, a otra persona, se forma una conexión muy débil, que es lo que este hipotético sexto sentido capta. Aunque no se trata de un instinto infalible, se ha demostrado que esta percepción tiene un porcentaje de acierto de más del 60%.

La escopaestesia no solo sucede cuando nos observan de forma directa, sino que también hay casos en los que se percibe a través de un espejo o incluso a través de una cámara.